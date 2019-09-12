Şüpheli çantalardan kıyafet çıktı

Gaziantep’te park içerisinde bırakılan 2 adet şüpheli çanta ve 1 adet poşet, fünyeyle patlatıldı. Çantalardan ve poşetten ise erkek kıyafetleri çıktı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı’nda bulunan 100. Yıl Parkı içerisinde Mağanoğlu Köprüsü yanında bırakılan 2 çanta ve bir poşeti gören vatandaşlar bomba paniği yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çantaları ve poşeti şüpheli bulurken park çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Ardından da şüpheli çantalar nedeniyle Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Bomba imha ekiplerinden yardım istendi. Gelen ekipler, yaptıkları ön çalışmanın ardından çantaları fünye ile patlattı. İçerisinde erkek kıyafetleri olduğu belirlenen çantalar ve poşet, sahibinin belirlenmesi amacıyla polis merkezine götürüldü.

