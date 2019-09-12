HABER

Şüpheli çantalardan kıyafet çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 09:41 | Son Güncelleme

Gaziantep’te park içerisinde bırakılan 2 adet şüpheli çanta ve 1 adet poşet, fünyeyle patlatıldı.

Gaziantep’te park içerisinde bırakılan 2 adet şüpheli çanta ve 1 adet poşet, fünyeyle patlatıldı. Çantalardan ve poşetten ise erkek kıyafetleri çıktı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı’nda bulunan 100. Yıl Parkı içerisinde Mağanoğlu Köprüsü yanında bırakılan 2 çanta ve bir poşeti gören vatandaşlar bomba paniği yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çantaları ve poşeti şüpheli bulurken park çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Ardından da şüpheli çantalar nedeniyle Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Bomba imha ekiplerinden yardım istendi. Gelen ekipler, yaptıkları ön çalışmanın ardından çantaları fünye ile patlattı. İçerisinde erkek kıyafetleri olduğu belirlenen çantalar ve poşet, sahibinin belirlenmesi amacıyla polis merkezine götürüldü.

PARTNER Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor! Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor!
'Kara', minibüsün zulasındaki 50 kilo eroini buldu'Kara', minibüsün zulasındaki 50 kilo eroini buldu
Hafif ticari araç TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralıHafif ticari araç TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.