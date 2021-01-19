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  4. Şüpheli kadının beline sarılı halde 1 kilo uyuşturucu bulundu

Şüpheli kadının beline sarılı halde 1 kilo uyuşturucu bulundu

19.01.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Kuşadası’nda polis ekiplerinin narkotik köpeğiyle gerçekleştirdiği operasyonda bir kilo kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde, şüpheli bir kadının beline sarılı halde bulundu.

Kuşadası’nda polis ekiplerinin narkotik köpeğiyle gerçekleştirdiği operasyonda bir kilo kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde, şüpheli bir kadının beline sarılı halde bulundu. Operasyonda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Son olarak bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi girişinde bulunan Yeni Aydın yolu uygulama noktasında ticari bir taksiye operasyon gerçekleştirdi. Sabah 06.00’da yapılan narkotik köpeğiyle yapılan operasyonda ekipler ticari araç sürücüsü C.Y. ile araçta bulunan S.C. ve İ.M.T. isimli iki şüpheliyi araçtan indirerek arama yaptı. Kadın şüpheli S.C.’nin üst aramasında bel kısmına sarılmış vaziyette bir kilo 2 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan biri kadın üç şüpheli sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ticari araç sürücüsü Ç.Y. isimli şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.C. ve İ.M.T. isimli şüpheliler ise adli makamlara sevk edildi.

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