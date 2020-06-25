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Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polisin beyin ölümü gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 18:33 | Son Güncelleme

Burdur'da kimlik sormak istediği sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp kafasını duvara çarpan polis memuru Selcan Akbaş'ın (27) beyin ölümü gerçekleşti.

Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polisin beyin ölümü gerçekleşti

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekibinde görevli polis ekibi, 15 Haziran akşamı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda, 2 şüpheliye kimlik sormak istedi. Ancak 2 şüpheli, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında A.U. olduğu belirlenen şüpheli, polis memuru Akbaş'a tekme savurdu. Tekmeden kurtulmak isterken dengesini kaybederek yere düşen polis memuru, başını duvara çarpıp, yaralandı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Selcan Akbaş'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Akbaş, 23 Haziran'da kara ambulansıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edildi. Akbaş'ın bugün öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan, kaçan şüpheliler A.U. (16) ve M.Y. (15) ise olay günü düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden M.Y. sorgusunun ardından ailesine teslim edilirken, A.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.U. sorgusunun ardından 'görevli memura görevini yaptırmamak için direnme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. A.U.'nun ifadesinde arkadaşıyla parkta otururken polislerin geldiğini gördüklerini, maske takmadıkları için ceza yazılacağı korkusuyla kaçtıklarını anlattığı öğrenildi.

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