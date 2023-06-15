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  4. Şüpheli ölüm ardındaki sır perdesi aralandı! Polis, 3 günlük çalışma ile olayı aydınlattı

Şüpheli ölüm ardındaki sır perdesi aralandı! Polis, 3 günlük çalışma ile olayı aydınlattı

15.06.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yalnız yaşadığı evinde cesedi bulunan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Kafasına darbe aldığı belirlenen kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli ölüm ardındaki sır perdesi aralandı! Polis, 3 günlük çalışma ile olayı aydınlattı

Olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Asuman Dertlioğlu'ndan (64) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açtırarak eve giren ekipler, Asuman Dertlioğlu'nu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

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YAKALANAN ZANLI TUTUKLANDI

Olay sonrası incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 günlük çalışma ile olayı aydınlattı.

Başından darbe aldığı belirlenen kadının öldürülmesi ihtimali üzerine çalışma yapan ekipler, İ.D. isimli şahsı gözaltına aldı.

Kadını öldürme iddiasıyla yakalanan İ.D., alınan ifade ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. İ.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (İHA)

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cinayet Gaziantep

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