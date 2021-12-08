HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şüpheli ölüm! Cami tuvaletinde bulundu

Şüpheli ölüm! Cami tuvaletinde bulundu

08.12.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir şahıs, cami tuvaletinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şüpheli ölüm! Cami tuvaletinde bulundu

Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunan İzzetpaşa Camii’nin tuvaletinde meydana geldi.

Kahretti! Cami bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulunduKahretti! Cami bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Edinilen bilgiye göre, tuvaletten silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Faruk Kalçık’ın (32) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Kalçık’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Tarihi camiye çirkin saldırı: Yakmak istedilerTarihi camiye çirkin saldırı: Yakmak istediler

464d5da5-cd89-4760-a3bc-558eb425804a

db21eba0-95eb-4b7d-b820-c3edc06976d7

b1aba376-3ce8-48cb-84b9-6b33f8273992

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyayı tedirgin eden iddiaya DSÖ'den açıklamaDünyayı tedirgin eden iddiaya DSÖ'den açıklama
PARTNERMakyajsız paylaştı: Canım kendim!Makyajsız paylaştı: Canım kendim!
Alkollü sürücü küfürler yağdırdı! "Ama ayıp ediyorsun" diyerek sitem ettiAlkollü sürücü küfürler yağdırdı! "Ama ayıp ediyorsun" diyerek sitem etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Nöbet tutan askerler şüphelendi, takibe aldı! Beğeni yağdı

Nöbet tutan askerler şüphelendi, takibe aldı! Beğeni yağdı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.