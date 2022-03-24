Elif Çakal'ın ölümü 'sahte hesap' detayı! Olayın perde arkası ortaya çıktı

Elif Çakal'ın cesedinin uçurumda bulunmasının ardından ortaya çıkan görüntüler sonrası arkadaşları gözaltına alınmıştı. Elif Çakal'ın arkadaşlarından Senem T. olayın yaşandığı güne ilişkin açıklamalarda bulundu. Senem T., Elif Çakal'ın uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği gün, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplar nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'İhmalle adam öldürmek" suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan 17 yaşındaki Senem T., avukatıyla birlikte DHA'ya özel açıklamalar yaptı. Olay günü Elif Çakal'ın kendisi adına sahte hesaplar açıldığı için psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Senem T., buluştuklarını ve birlikte alkol aldıklarını anlattı.

"ELİF KENDİNDE DEĞİLDİ"

Elif Çakal'ın kendisine mesaj atarak yanına çağırdığını söyleyen Senem T. şöyle konuştu:

"Tuana ile buluşacağımız için yanına gitmedim. Daha sonra Elif geldi, buluştuk. Hep birlikte arabayla alkol almaya gittik. Daha sonra da Habipler Yayla Mahallesi'ne gittik. Elif kendinde değildi. Tuana bana Elif'in arkamdan konuştuğunu söyledi. Elif'e sordum, 'Evet, sana sinirliyken söyledim' dedi. Arabayla Cebeci'ye gittik. Bu sırada Elif'le tartıştık. Orada başkaları var diye, biraz daha yukarı çıktık. Bana kötü konuşunca kavga çıktı. Elif çok sinirliydi. Adına açılan sahte hesaplardan dolayı da çok öfkeliydi. Bayağı kavga ettik."

"EVE GİDECEK SANDIK, UÇURUMA GİTTİ"

Elif Çakal ile kavga ederken oradakilerin cep telefonu kamerasıyla kendilerini görüntülediğini anlatan Senem T. açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Tanımadığım bir adam bizi ayırmaya geldi. Elif ağlayarak aşağı doğru gitti. Biz ormandan çıkıp eve gidecek sandık. Uçuruma doğru gitti. Ben, Gürkan ve bizi ayırmaya gelen kişi Elif'in peşinden koştuk, kendisini atacağını düşünerek, ama yetişemedik. Atladı, aşağıda tutundu. O sırada Gürkan ve Veysel kaçtı. Sadece biz kaldık. Yanımdaki adam da polisi aradı."

Elif'in çok yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Senem T., "Sürekli de beraberdik. Böyle olmasını hiç istemedim, çok üzülüyorum. Haberlerde sürekli beni gösteriyorlar, bu itmiş diye. Öyle bir şey yok. Kendisi atladı. Elif'in ölümü nedeniyle çok üzgünüm, psikolojim bozuldu" şeklinde konuştu.

"UÇURUMDAN ATLAMASINA HERHANGİ BİR KİŞİNİN MÜDAHALESİ OLMADI"

Senem T.'nin Avukatı Iyaz Çimen, müvekkili hakkında yargılama yapılmadan suçlayıcı ifadeler kullanılmasının yanlış olduğunu belirterek, lekelenmeme hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Senem T.'nin arkadaşını kaybettiği için büyük bir üzüntü yaşarken, ölümünden sorumlu tutulmasının psikolojisini yerle bir ettiğini ifade eden Avukat Çimen, "Elif Çakal herhangi bir kişinin müdahalesi olmadan, uçurumdan atlamak suretiyle ölümüne sebebiyet vermiştir. Dosyadaki raporlar ve tanık ifadeleri de çok net bir şekilde Elif'in herhangi bir müdahale olmadan aşağı atladığını gösteriyor" dedi.

