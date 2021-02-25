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Şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı

25.02.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta kentin en işlek caddesinde şüpheli paket ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Zonguldak’ta kentin en işlek caddesinde şüpheli paket ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Araç ve yaya trafiğine kapatılan caddede bomba imha uzmanı tarafından paket kontrollü bir şekilde uzaktan fünye ile patlatıldı.
Zonguldak kent merkezinde bulunan Gazipaşa Caddesinde çöp kutusunun yanına bırakılan şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi. Olay öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Çöp kutusunun yanında tespit edilen şüpheli paket emniyet ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar caddeye girmeye çalıştı. Ekipler araç geçişini trafiğe kapatırken yayalarında geçişine izin verilmedi. Esnaf, dükkanların kepenklerini kapatarak önlem aldı. Bomba imha ekipleri olay yerine gelerek şüpheli paket hakkında inceleme başlattı. Bomba imha uzmanı özel kıyafet giyerek şüpheli paketi uzaktan fünye ile patlattı.
Fünye ile uzaktan patlatılan şüpheli paketin içinden kağıt parçaları, boş alkol kutusu ve teneke kutular çıktı. Paketin patlatılmasının ardından Gazipaşa Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı.

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