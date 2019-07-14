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Şüpheli paketten kadın çantası çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 15:16 | Son Güncelleme

HATAY'ın Antakya ilçesinde, yolda bulunan paketten şüphelenilmesi üzerine polis çağrıldı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'ın Antakya ilçesinde, yolda bulunan paketten şüphelenilmesi üzerine polis çağrıldı. Bomba imha robotuyla patlatılan paketten, boş kadın çantası çıktı.

Şükrü Balcı Caddesi'ndeki Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde, yol üzerinde bulunan paketten şüphelenenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi aldı. Yol ise trafiğe kapatıldı. Bomba imha robotuyla kontrollü patlatılan paketten, içi boş kadın çantası çıktı. Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından cadde, yeniden trafiğe açıldı.

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