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Şüpheli şahıstan extacy ve uyuşturucu çıktı

11.02.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Şüpheli şahıstan extacy ve uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde narkotik polisinin çalışmalarında şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden 225 adet extacy hap ve uyuşturucu çıktı.Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi ve uyuşturucu tacirleri ile mücadelesine devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaptığı çalışmalarla adeta zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Manisa’nın Salihli ilçesinde narkotik polisinin çalışmalarında şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden 225 adet extacy hap ve uyuşturucu çıktı.
Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi ve uyuşturucu tacirleri ile mücadelesine devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaptığı çalışmalarla adeta zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik polisleri Atatürk Mahallesi’nde yaptığı çalışmada durumundan şüphelendiği A.Ö.’ye (33) üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında 2 farklı poşette 225 adet extacy hap ile yaklaşık 2 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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