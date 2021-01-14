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Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı

14.01.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde uygulama yapan Yunus Timleri, durdurdukları şüpheli bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirdi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Aydoğdu Mahallesi ve çevresinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde uygulama yapan Yunus Timleri, durdurdukları şüpheli bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirdi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Aydoğdu Mahallesi ve çevresinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan G.K.’nin (24) üzerinden seri numarası kazınmış 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs ve suç unsurları gerekli işlemler için Çarşı Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

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