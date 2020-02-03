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Şüpheli şahsa müdahale eden mahalle bekçilerine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 06:34 | Son Güncelleme

Malatya’da şüpheli bir şahsa müdahalede bulunan 3 mahalle bekçisinden 1’i silahla vurulurken, 2 bekçide bıçak darbeleri sonucunda yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi, Polis Akademisi Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Polis Akademisi -Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi mevkiinde şüpheli bir şahıs anonsunu değerlendirmek üzere Özsan Sanayi Sitesi’nde görevli 3 mahalle bekçisi olay yerine intikal ederek, alkollü olduğu iddia edilen şüphelisi şahıs Suat U. ile iletişim kurmaya çalıştı.

Bu esnada şüpheli şahıs Suat U. üzerinde bulunan bıçakla mahalle bekçilerine mukavemet gösterdi. Bekçiler ile şüpheli şahıs arasında yaşanan arbedede, bekçilerden birinin havaya ateş açması sonucunda seken kurşunlardan biri bekçilerden Sedat K’.nın başını sıyırırken, diğer 2 bekçi Gökhan P. ile Yusuf S. aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, aldığı 5 bıçak darbesi sonucunda ağır yaralanan mahalle bekçilerinden Yunus S. Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer yaralı 2 bekçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Arbede sırasında yaralanan şüpheli şahıs Suat U.’nunda hastane kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda, polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede çok sayıda boş kovanın yanı sıra 1 adet bıçak buldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Bekçi

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