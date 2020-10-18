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Şüpheli şahsın çantasından çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı, çantasından ise kokain, hap ve esrarla birlikte tabanca çıktı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı.

Elazığ’da polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı, çantasından ise kokain, hap ve esrarla birlikte tabanca çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde yapılan kontrol sırasında şüpheli görülen Ö.T.’nin çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada, 127 gram taş kokain, 5 gram toz kokain ve çeşitli miktarlarda esrar, hap ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ö.T., bugün adliyeye sevk edildi.

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