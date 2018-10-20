Şüpheli, saklandığı bazada yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı, evinde bazanın içinde saklanırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Eskicami Mahallesi'nde 2 ay önce C.D'yi pompalı silahla yaraladıktan sonra kaçan A.D'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından A.D'nin Süleymanpaşa ilçesindeki ikametinde olduğu ihbarını alan ekipler, operasyon düzenledi.
Yatak odasında bazanın içerisinde saklanan A.D, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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