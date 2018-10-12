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Şüpheli sırt çantası fünye ile patlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesinde kaldırım üzerinde unutulan sırt çantası, polisi alarma geçirirken bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde kaldırım üzerinde unutulan sırt çantası, polisi alarma geçirirken bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çanta boş çıktı. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinin bulunduğu kompleks önünde kaldırım üzerinde bir ağacın altına sırt çantasını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevre emniyetini alırken Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden bomba imha ekibi istedi. Ekip gelene kadar şüphe uyandıran siyah renkli sırt çantasının yanına kimse yaklaştırıldı. Bomba imha ekibi, olay yerine gelir gelmez uzaktan patlatma düzeneğine karşı sinyal kesici cihazı devreye soktu. Bomba İmha uzmanı özel kıyafetini polis arkadaşlarının yardımı ile giyerken hazırlanan fünyeyi şüpheli çantanın yanına bırakıp kontrollü patlama gerçekleştireceğini anons etti. Daha sonra da 3 kez 'Kontrollü patlama' diye bağıran görevliler fünyeyi devreye girdirince yüksek bir patlama sesiyle çanta parçalara ayrıldı. Patlamanın meydana getirdiği basınç ise enerji nakil hatlarının birbirine değdi. Bunun üzerine oluşan kısa devre nedeni ile çevreye kıvılcımlar yayılırken, teller koptu. Patlatmanın ardından yapılan kontrolde çantanın boş olduğu ortaya çıktı. Daha sonra görevli ekipler, elektrik tellerini tamir etti.

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