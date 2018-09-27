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Şüpheli sürücünün aracı üzerlerine sürdüğü Yunus polislerinin tedavisi sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 11:34 | Son Güncelleme

KONYA'da şüphe üzerine bir otomobili durdurmak isterken, sürücünün aracı üzerlerine sürmesi sonucu motosikletle ağaça çarparak yaralanan Yunus timindeki İsmail Yalçın (33) ile Onur Gözübüyük'ün (26) tedavileri sürüyor.

Şüpheli sürücünün aracı üzerlerine sürdüğü Yunus polislerinin tedavisi sürüyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da şüphe üzerine bir otomobili durdurmak isterken, sürücünün aracı üzerlerine sürmesi sonucu motosikletle ağaça çarparak yaralanan Yunus timindeki İsmail Yalçın (33) ile Onur Gözübüyük'ün (26) tedavileri sürüyor. Yalçın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Asayiş Şubesi'ne bağlı Yunus timlerinde görevli polisler İsmail Yalçın ve Onur Gözübüyük, 42 A 4832 plakalı motosiklet ile devriye görevi yaparken, plakası henüz belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü 'dur' ihtarına uymayıp kaçınca, polisler takibe başladı. Kovalamaca sırasında motosikletin kullanan polislerden İsmail Yalçın, otomobilin önünü kesmek istedi. Ancak sürücü, aracı yanından geçen motosikletin üzerine sürdü. Yalçın, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırımdaki ağaca çarparken, kazada polisler İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük yaralandı. Diğer polislerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı polisler Yalçın ve Gözübüyük, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memuru İsmail Yalçın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polisin, meslektaşlarının yaralanmasına neden olan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Şüpheli sürücünün aracı üzerlerine sürdüğü Yunus polislerinin tedavisi sürüyorŞüpheli sürücünün aracı üzerlerine sürdüğü Yunus polislerinin tedavisi sürüyor

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