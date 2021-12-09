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  4. Şüpheli tavırları ele verdi! Şehit polisin katil zanlısı kafede yakalandı

Şüpheli tavırları ele verdi! Şehit polisin katil zanlısı kafede yakalandı

09.12.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında henüz 1 hafta öncesinde göreve başlayan polis memuru Muhammed Uz'un şehit edilmesi olayının faili olduğu iddia edilen bir kişi, İstanbul Arnavutköy'de polisin dikkati sayesinde bir kafede yapılan denetimde yakalandı.

Şüpheli tavırları ele verdi! Şehit polisin katil zanlısı kafede yakalandı

Ankara'da 2017 yılında kız kaçırma meselesinin devamında 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı hastaneye götürülürken, hastane önünde bekleyen 2 kişinin zanlıyı hedef alarak ateş açması sonucu polis memuru Muhammed Uz şehit olmuş, 1 polis memuru ve zanlı ise yaralanmıştı.

ŞÜPHELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Polis memurunun Kahramankazan ilçesinde göreve başladıktan 1 hafta sonra şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 4 yıldır her yerde aranan Osman Genç, Arnavutköy'de yakalandı. Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kafelere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde bir kafede arkadaşlarıyla oturan kişinin heyecanlı ve şüpheli tavırları dikkat çekti.

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4 YIL BOYUNCA SAHTE KİMLİKLE KAÇMIŞ

GBT kontrolleri yapılan kişinin polise verdiği kimlikteki fotoğrafın GBT sistemindeki fotoğrafla uyuşmadığı tespit edildi. Daha sonra polis ekiplerine başka bir isim ve başka bir TC numarası söyleyen şüphelinin söylediği yeni bilgiler de sistemdeki bilgilerle uyuşmayınca, şüpheli gerçek kimliğini polise söylemek zorunda kaldı.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

4 yıldır Arnavutköy'de bir işletmede sahte kimlikle kasiyerlik yapan Osman Genç'in 2017 yılında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma kavgasının devamında 1 polisin şehit edilmesi olayının faili olarak arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 66 adet fişek ve sahte kimlikler ele geçirildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Osman Genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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