Şüpheli tekneden kaçak göçmenler çıktı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, şüphe üzerine sahildeki bir tekneyi kontrol eden jandarma ekipleri, 4'ü çocuk, Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan tekne sahibi İ.P., tutuklandı.
Güzelçamlı Mahallesi'nde dün akşam devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sahildeki tekneden şüphelendi. Kontrol edilen teknede 4'ü çocuk Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen bulundu. Tekne sahibi İ.P., 8 Afgan'ı yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçırmaya çalışmaktan gözaltına alındı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen İ.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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