HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şüpheli valiz boş çıktı

Şüpheli valiz boş çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 16:56 | Son Güncelleme

Samsun’da otobüs durağında unutulan valiz paniğe yol açtı, tramvay seferleri aksadı.Olay, Samsun Valiliği önü Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi.

Samsun’da otobüs durağında unutulan valiz paniğe yol açtı, tramvay seferleri aksadı.
Olay, Samsun Valiliği önü Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda unutulan valizi fark eden güvenlik görevlileri polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bulvar yolundaki trafik tek şeride düşürüldü. Tramvay seferi durduruldu. Valizin bulunduğu otobüs durağının etrafı şeritlerle çevrildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları valizi kontrol etti. Valizin boş çıkmasının ardından trafik ve tramvay seferi normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Vali, güzel haberi böyle verdi: Kızaklayarak gittikVali, güzel haberi böyle verdi: Kızaklayarak gittik
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti
Ateşkes 5 dakika sürdü! Aliyev kameraların karşısına geçti
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
Ölümle tehdit edilmişti! Harekete geçti
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Bursa’da aracın altında kalan yaşlı kadının feci ölümü kamerada
Yaşlı kadının feci ölümü saniye saniye görüntülendi
Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı NAVTEX iptali
Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı NAVTEX iptali
İstanbul'da panik anları! Tramvaydan dumanlar yükseldi
Tramvaydan dumanlar yükseldi
Gölette cansız bedeni bulunan Afgan işçiyi oda arkadaşı öldürmüş
Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Cinayeti itiraf etti
Erzurum Valisi Memiş'ten koronavirüs açıklaması: Vaka yükselişini durdurduk
Vali, güzel haberi böyle verdi: Kızaklayarak gittik
Beşiktaş'ta bayılan kağıt toplayıcısı ayılınca sağlıkçılara saldırdı
Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Ayılınca sağlık çalışanlarına saldırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.