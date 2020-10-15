Erzincan’da Kızılay Yerel Lojistik Merkezi’nin duvarına asılan valiz bomba düzeneği olabileceği endişesiyle paniğe neden oldu. Şüpheli valiz fünyeyle patlatılarak imha edildi.

Olay, Erzincan merkez Fatih Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde bulunan Kızılay Yerel Lojistik Merkezinde meydana geldi. Çadır üretim atölyesinin ve konteynerlerin bulunduğu alanın duvarına asılan valiz polisi alarma geçirdi.

Vatandaşlar bölgede sahipsiz bir valizin duvara asılı halde olduğu polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede valizin içerisinde bomba düzeneği olabileceğinden şüphelenildi. Uzman desteği isteyen polis, caddenin giriş ve çıkışlarını emniyet şeridiyle kapattı. Ekipler, cadde üzerindeki vatandaşları güvenli yere geçmesi konusunda uyardı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerle valizi inceledi. Uzman ekibin kontrollü patlatma kararının ardından, polis megafonuyla apartman sakinlerine anons yapıldı. Fünye ile patlatılan valizin içi boş çıktı. Vatandaşlar rahat bir nefes alırken, polis ekipleri valizi inceledi. Kapatılan trafik de yeniden açılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



