HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şüpheli valiz fünyeyle patlatılarak imha edildi

Şüpheli valiz fünyeyle patlatılarak imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 11:28 | Son Güncelleme

Erzincan’da Kızılay Yerel Lojistik Merkezi’nin duvarına asılan valiz bomba düzeneği olabileceği endişesiyle paniğe neden oldu.

Şüpheli valiz fünyeyle patlatılarak imha edildi

Erzincan’da Kızılay Yerel Lojistik Merkezi’nin duvarına asılan valiz bomba düzeneği olabileceği endişesiyle paniğe neden oldu. Şüpheli valiz fünyeyle patlatılarak imha edildi.
Olay, Erzincan merkez Fatih Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde bulunan Kızılay Yerel Lojistik Merkezinde meydana geldi. Çadır üretim atölyesinin ve konteynerlerin bulunduğu alanın duvarına asılan valiz polisi alarma geçirdi.
Vatandaşlar bölgede sahipsiz bir valizin duvara asılı halde olduğu polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede valizin içerisinde bomba düzeneği olabileceğinden şüphelenildi. Uzman desteği isteyen polis, caddenin giriş ve çıkışlarını emniyet şeridiyle kapattı. Ekipler, cadde üzerindeki vatandaşları güvenli yere geçmesi konusunda uyardı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerle valizi inceledi. Uzman ekibin kontrollü patlatma kararının ardından, polis megafonuyla apartman sakinlerine anons yapıldı. Fünye ile patlatılan valizin içi boş çıktı. Vatandaşlar rahat bir nefes alırken, polis ekipleri valizi inceledi. Kapatılan trafik de yeniden açılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Şüpheli valiz fünyeyle patlatılarak imha edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! Bir ilde daha koronavirüs önlemi!
Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Çok istedik ama olmadı...
Çok istedik ama olmadı...
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Diğer Haberler
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlar tutuklandı: Aralarında 72 yaşındaki biri de var
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlar tutuklandı: Aralarında 72 yaşındaki biri de var
Oğullarını öldüren anne ile babadan kan donduran sözler: Tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Mardin'de koronavirüs önlemi! Uygulamalı ders ve stajlar durduruldu
Bir ilde daha koronavirüs önlemi!
Bakan Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, Ankara'daki vaka sayısının nasıl düştüğünü açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, Ankara'daki vaka sayısının nasıl düştüğünü açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.