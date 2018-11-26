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Şüphelilerin attığı çoraplardan uyuşturucu hap çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 18:53 | Son Güncelleme

Şüphelilerin attığı çoraplardan uyuşturucu hap çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde şüphelilerin kaçarken attığı çorapların içerisinde bin adet uyuşturucu hap çıktı.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli, aynı mahallenin ara sokaklarında kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların kaçarken attıkları çorapların içerisinde bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.

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adana uyuşturucu

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