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Şüphelilerin evinde FETÖ'nün hazırladığı sorular ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün İzmir'deki 'esnaf yapılanması'na geçen Cuma günü yapılan operasyonda, şüphelilerin adreslerinde birtakım dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin evinde FETÖ'nün hazırladığı sorular ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün İzmir'deki 'esnaf yapılanması'na geçen Cuma günü yapılan operasyonda, şüphelilerin adreslerinde birtakım dokümanlar ele geçirildi. Dokümanları inceleyen polis ekipleri, bunların, örgüt mensuplarına gönderilen ve sorguda yöneltilecek muhtemel soruların listesi olduğunu belirlendi. Muhtemel soruların, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri tarafından şüphelilere gönderildiği ve bunlara mantıklı, tutarlı cevaplar hazırlamaları emredildiği belirtildi. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY adına faaliyet yürütmeye çalışanlara yönelik Buca, Torbalı ve Dikili'deki adreslere baskın yaparak, geçen Cuma günü 17 kişiyi gözaltına aldı. Bazı şüphelilerin, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla arandığı ve FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, yakalanmaları durumunda polisin kendilerine sorması muhtemel soruların listesi bulundu. Listenin, şüphelilere FETÖ'nün üst düzey yöneticileri tarafından gönderildiği, örgüt mensuplarına da bu sorulara mantıklı ve tutarlı cevaplar hazırlamalarının emredildiği belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı bugün adliyeye sevk edilirken, 7'si tutuklandı, 10'u serbest bırakıldı. FETÖ'nün, üyelerine gönderdiği ve cevaplar hazırlamalarını istediği soruların şunlar olduğu öğrenildi:
"Liseyi nerede okudun? FETÖ okulu olduğunu biliyor muydun? Üniversiteyi nerede okudun? Kimlerle kaldın? Eşinle nasıl, nerede tanıştın? Kimler vasıtasıyla tanıştın? Katalog evliliği miydi? İş hayatını anlat? Neden oradan oraya gittin? Çalıştığın kurumların FETÖ ile bağlantılı olduğunu biliyor muydun? Hepsi KHK ile kapatılan kurumlarda neden çalıştın? Şehirler arası geçiş nedenin neydi? Atama ile mi geçtin, kendi isteğinle mi geçtin yoksa onlar dediği için mi geçtin? Çalıştığın yerlerde sohbete gittin mi, sohbet yaptın mı, yapan birilerini gördün mü, öğrencilere rehberlik yaptın mı? Gazete, dergi aboneliği var mıydı? KHK ile kapatılan sendika üyeliğin var mı? Bankada hesabın var mı? Çocuklarını okula yolladın mı, dershane okula yolladı mı? Eşin nerede, eşinin FETÖ üyesi olduğunu biliyor musun, kaçması konusunda ne düşünüyorsun? ByLock çıkmış, ne düşünüyorsun?"

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Şüphelilerin evinde FETÖ'nün hazırladığı sorular ele geçirildiŞüphelilerin evinde FETÖ'nün hazırladığı sorular ele geçirildi

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