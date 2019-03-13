Şüphelilerin ikiz plaka oyununu polis bozdu

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de bankadan para çeken iş adamını takip eden ve otomobilde bıraktığı içinde144 bin lira bulunan çantayı çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yakalanmamak için ikiz plaka kullandıkları ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de 26 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olayda iş adamı M.D. bankaya giderek 144 bin lira çekti. Daha sonra Beykent Sanayi Sitesine giden M.D. parayı otomobilinin içinde bırakarak araçtan ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen M.D. otomobilinin arka camının kırık olduğunu ve para dolu çantanın yerinde olmadığını görerek polise haber verdi.

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı iki otomobilin plakasını tespit etti. Ancak otomobillere ikiz plaka yapıldığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis yaptığı araştırma sonucu otomobillerin birinin Bursa'dan kiralandığını tespit ederek, aracı kiralayan kişinin kimlik bilgilerinden 3 şüpheliye ulaşarak gözaltına aldı.