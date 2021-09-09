HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şüphelinin evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı!

Şüphelinin evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı!

09.09.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kasten yaralama suçu ile aranan şahsın evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı. Yakalanan şahsın evinden çok sayıda silah, av tüfeği, mermi ve uyuşturucu madde bulunduğu açıklandı.

Şüphelinin evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı!

Edinilen bilgilere göre, kasten yaralama suçundan aranan ve Tepebaşı’na bağlı Emirler mahallesinde saklandığı öğrenilen F.D. isimli şüphelinin yakalanması için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsın evinde ve aracında yapılan aramada; 150 gram bonzai, 20 gram eroin, 50 gram metamfetamin, 34 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 8 adet av tüfeği, 46 adet dolu av tüfeği mermisi, 1 adet uçaksavar mermisi ve 8 adet 7,62 milimetre boş kovan ele geçirildi. Jandarma ekiplerince ele geçirilen malzemelerden şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı da tespit edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınan F.D., Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak”, “Ateşli silahlar ve bıçaklar”, “Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı, Satımı ve Bulundurulması” kanunlarına muhalefet suçlarından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli PCR testi akabinde Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

es2

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak yorumİlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak yorum
Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...
Hiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! Midesinden çıktıHiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! Midesinden çıktı
Anahtar Kelimeler:
polis Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sansürsüz paylaştı! Dekoltesi olay oldu

Sansürsüz paylaştı! Dekoltesi olay oldu

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

"Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt

"Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

İstanbul'da korkunç olay! Aldığı telefonu iade etmek isterken öldürüldü

İstanbul'da korkunç olay! Aldığı telefonu iade etmek isterken öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.