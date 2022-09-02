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Şüphelinin evinden kanlı testere çıkmıştı! Iraklı Sally'den 365 gündür tek bir iz yok

02.09.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de geçtiğimiz yıl bir anda ortada kaybolan Iraklı genç kadın Sally Ali Challab Al-Abbood’dan 365 gündür haber yok. Ekiplerin tutuklu Mohammed hakkındaki devam eden inceleme ve araştırmalarında, şüphelinin evinin yakınlarında bulunan bir hırdavatçıdan ilk önce balta, sonra da testere aldığı ortaya çıkmış, evinde bulunan testere, çorap ve çantada kan izine rastlanmıştı ancak yapılan arama çalışmalarından somut hiçbir sonuç alınamadı.

Şüphelinin evinden kanlı testere çıkmıştı! Iraklı Sally'den 365 gündür tek bir iz yok

Eskişehir’de geçtiğimiz yıl 2 Eylül’de bir anda ortadan kaybolan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’dan tam 365 gündür haber alınamıyor.
2 Eylül 2021’de ailesiyle yaşadığı evden arkadaşları ile kahve içeceğini söyleyerek ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Sally’nin ortadan kaybolmasının üzerinden tam 1 yıl geçti. Umutların her geçen dakika tükendiği bekleyiş sürecinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar, henüz somut bir sonuç ortaya koymadı.

BULGARİSTAN’A KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Irak uyruklu genç kızın evden ayrıldıktan Amjed Mohsin Mohammed’in evine gittiği ve geri çıkmadığı tespit edildi. Sally’nin son görüştüğü kişi olarak 2 kez ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Amjed Mohsin Mohammed, 22 Eylül 2021’de yasa dışı yollarla Bulgaristan’a kaçmak üzereyken yakalandı. Bir başkasının adına düzenlenen pasaport ile yurt dışına kaçarken yakalanan Mohammed, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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EVDE BULUNAN EŞYALARDAKİ KAN İZLERİNİN SALLY’E AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin tutuklu Mohammed hakkındaki devam eden inceleme ve araştırmalarında, şüphelinin evinin yakınlarında bulunan bir hırdavatçıdan ilk önce balta aldığı ve kullanamadığını söyleyerek testereyle değiştirdiği öğrenildi. Ayrıca naylon ve poşet benzeri ürünler alarak evine dönen şüphelinin iade ettiği balta ile evinde bulunan testere, bıçak, çorap ve çantada kan izlerine rastlandı. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü’nde incelenen malzemelerdeki kan izlerinin Sally Ali Challab Al-Abbood’a ait olduğu anlaşıldı. Tüm bulgular karşısında Sally’nin Mohammed tarafından öldürüldüğü ve parçalara ayrılarak evden çıkarıldığı üzerine yoğunlaşan ekipler, şehir çöplüğü dâhil didik didik her yeri aradı. Yapılan arama çalışmalarından da somut hiçbir sonuç alınamadı.

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ARADAN TAM 1 YIL GEÇTİ

Irak uyruklu 20 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood’un kaybolmasının üzerinden geçen 1 yılın sonunda umutlar neredeyse tükenme noktasına geldi. Sally’nin yaşadığına dair en ufak bir iz dahi bulunamazken, cinayet şüphesiyle tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed’in tutukluluk hali devam ediyor. Sally’nin ailesi ise Eskişehir’de yaşadıkları tüm acıları geride bırakarak yeni bir hayat kurabilmek için İstanbul’a yerleşti.

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(İHA)

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