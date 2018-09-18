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- (şüphelinin görüntüsü ve ek bilgilerle) - İŞ KULELERİ ÖNÜNDE  HAREKETLİLİK

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Taner YENER - Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Levent'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen silahlı kişi, ticari anlaşmazlık yaşadığı belirtilen kişinin aracına pompalı tüfekle ateş etti.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Taner YENER - Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Levent'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen silahlı kişi, ticari anlaşmazlık yaşadığı belirtilen kişinin aracına pompalı tüfekle ateş etti. Saldırgan, özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre saat 14.30 sıralarında Levent, Menekşe Sokak üzerindeki İş Kuleleri önüne gelen bir kişi, arabasını yol üzerine park etti. Yanındaki tüfekle ticari anlaşmazlık yaşadığı belirtilen kişinin aracına pompalı tüfekle ateş eden saldırgana ilk olarak özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Levent Polis Merkezi'ne götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri yerdeki tüfek ve çanta üzerinde inceleme yaptı, tüfek polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Olay yerindeki güvenlik şeridi

-Yerdeki tüfek

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Olay yeri inceleme ekiplerinin tüfeği incelemesi

-Saldırganın geldiği otomobil

-Otomobildeki not

-Genel ve detaylar

18.09.2018 - 14.40 Haber Kodu : 180918126

18.09.2018 - 14.53 Haber Kodu : 180918132

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