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Şüphelinin öldüğü çatışmaya giren jandarma hakkında dava

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 16:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, çok sayıda suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Abdullah Özer'in (38) çıkan çatışmada yaşamını yitirmesiyle ilgili, operasyona katılan jandarma hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı.

Şüphelinin öldüğü çatışmaya giren jandarma hakkında dava

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, çok sayıda suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Abdullah Özer'in (38) çıkan çatışmada yaşamını yitirmesiyle ilgili, operasyona katılan jandarma hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı.
Olay, geçen yıl 28 Kasım'da Aksu ilçesinde meydana geldi. İlçede daha önce bir astsubay ile bir sivili, iki ayrı olayda tüfekle yaralamayla birlikte, çok sayıda suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Abdullah Özer'in, Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Jandarmayı fark eden şüpheli, ormanlık alana kaçtı. Abdullah Özer, kendisini takip eden jandarmaya ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada Abdullah Özer öldü.
​İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı idari soruşturmada, olayda görevli personelin ihmal ve kusurunun bulunmadığı belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise 1 binbaşı, 1 astsubay ve 6 uzman çavuş hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis' istemiyle iddianame hazırladı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin sevk maddeleri arasında 25/1 (meşru savunma) ile 27/2 (meşru savunma sınırını aşma) da bulunuyor. Dava, 26 Mart tarihinde görülmeye başlanacak.
KARIŞTIĞI SUÇLAR
Çatışmada ölen Abdullah Özer'in daha önce karıştığı belirlenen suçlar ise şöyle:
14 Mayıs 2017 tarihinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde Jandarma Astsubay Serkan Çetin'in yaralanması. 18 Mayıs 2017'de Karaöz Mahallesi'nde bir evden gıda maddesi çalınması. 27 Nisan 2018'de Karaöz Mahallesi'nde bir evin kundaklanması. 10 Temmuz 2018 günü Serik ilçesi Araplar mevkiinde İsmail Sarı adlı kişinin silahla yaralanması. 6 Temmuz 2018'de Jandarma astsubay Menderes Uzuntepe'nin yaralanması.

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Şüphelinin öldüğü çatışmaya giren jandarma hakkında davaŞüphelinin öldüğü çatışmaya giren jandarma hakkında davaŞüphelinin öldüğü çatışmaya giren jandarma hakkında dava

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