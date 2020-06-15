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  4. Şüphelinin saldırısından kaçarken düşüp başını duvara çarpan polis yaralandı

Şüphelinin saldırısından kaçarken düşüp başını duvara çarpan polis yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 21:47 | Son Güncelleme

Burdur'da, polisin kimlik sormak istediği 18 yaşından küçük 2 şüpheli kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri kaçarken, kendisini yakalamaya çalışan polis memuru Selcan Akbaş'a (27) tekme savurdu. Tekmeden kurtulmaya çalışan Akbaş, düşüp başını duvara çarparak yaralandı. Kaçan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekibinde görevli polis memurları, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda 2 şüpheliye kimlik sormak için yanlarına yaklaştı. Bu sırada durumu fark eden 2 kişi, polisten kaçmaya başladı.

TEKMEDEN KAÇMAK İSTERKEN BAŞINI DUVARA VURDU

Polis memurlarından Selcan Akbaş, şüphelilerin arkasında koşmaya başladı. Akbaş'ı fark eden şüphelilerden biri polis memuruna tekme savurdu. Bu sırada kendini tekmeden kurtarmak isteyen Akbaş, dengesini kaybederek parkın duvarına kafasını çarpıp, düşerek yaralandı.

BEYNİNDE KANAMA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru Akbaş, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Akbaş'ın beyninde kanama olduğu ancak cerrahi müdahaleye gerek olmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin, A.U. (16) ve M.Y. (15) olduğu belirlendi. Polis belirlenen adrese düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakalıp, gözlatına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. (DHA)

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