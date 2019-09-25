HABER

Şüphelinin valizinden 10 kilo Hint keneviri çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 18:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın valizinden 10 kilogram Hint keneviri çıktı.Kulp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Diyarbakır Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurdukları F.E.

Şüphelinin valizinden 10 kilo Hint keneviri çıktı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın valizinden 10 kilogram Hint keneviri çıktı.
Kulp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Diyarbakır Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurdukları F.E. isimli şahsın valizinde arama yaptı. Yapılan aramada valizde 10 kilogram dişi Hint keneviri ve bunları tartmakta kullanılan tartı aleti ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Şüphelinin valizinden 10 kilo Hint keneviri çıktı

Şüphelinin valizinden 10 kilo Hint keneviri çıktı

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
25 kaçak göçmenin yakalanma anı kamerada25 kaçak göçmenin yakalanma anı kamerada
Çocuğunu hastaneye götürdüğü aracı yandıÇocuğunu hastaneye götürdüğü aracı yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.