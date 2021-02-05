Süpürge Devi Türkiye Pazarına Girdi!

Şimdi size güzel bir haber veriyoruz, Dünya’nın kablosuz elektrikli süpürge devi artık Türkiye’de! Roidmi 103 teknik patent ve 6 farklı tasarım ödülü ile birlikte dünya genelinde 60 ülkeye yayılmış ve her girdiği ülkede çok popüler olmuştur. Nedir Roidmi’yi bu kadar iyi yapan? 26.500 Pa vakum gücü ile toz, saç ve dökülen en ince zerreciklere kadar çekiyor, bunu yaparken enerji verimliliğine dikkat ederek, daha güçlü performansı, uzun pil ömrü ve daha az ses çıkartarak sizlere sunuyor.

Yer kaplamıyor, manyetik kablosuz şarj etme özelliği ile süpürgenizi şarj bölümüne sadece yaklaştırmanız yeterli. İyon antibakteriyel arka filtre ne işe yarar? Roidmi X30 Pro’nun toz haznesi filtresinde Japon Toray’ın H11 arka filtresi kullanılmış olup bakterilerin çıkan hava ile birlikte kaçması neticesinde ortaya çıkan güvenlik tehlikelerini önlemek üzere, bir iyon antibakteriyel kaplama eklendi. Akarlar gözle görülmeyen canlı varlıklardır.Bu organizmalar, ev içi ortamlarda rastlanan en önemli allerji sebebidir. Ev tozu akarlarının vücut artıkları, alerjisi olan insanlar tarafından solunduğu zaman,kuru öksürük,burun akıntısı,hapşırma gibi semptomlara neden olur. Roidmi Dikey süpürgelerinde bulunan Elektrikli Yatak ve koltuk başlığıyla, düzenli yapılan temizlik neticesinde bu zararlı organizmaları %99,9 oranında etkisiz hale getirerek,kendinizin ve sevdiklerinizin yaşam kalitesini artırabilirsiniz.

Aynı zamanda antibakteriyel şeffaf, manyetik su tankı var. Yani aynı anda hem süpürüp hem de paspaslama işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Akıllı Özellikli Nedir? Akıllı uygulaması sayesinde ise telefonunuzdan ana makine gücünü, temizleme süresini, toz hanesinin doluluğunu ve filtre değiştirme zamanınızı kontrol edebiliyorsunuz.

Ayrıca bulunan Yeni akıllı OLED renkli ekran’ı ile emiş gücü, elektrik ve enerji tüketimi, cihazın temizlik durumu gibi dinamik bilgileri,gerçek zamanlı takip edebilirsiniz. Şarj Kullanım Ömrü Nedir? Tek bir şarj ile 70 dakikaya kadar temizliğinizi kesintisiz gerçekleştirebiliyorsunuz bu da 450 metrekarelik bir alanı tek şarj ile temizleme imkanı sunuyor. Bizce Roidmi X30 Pro Kablosuz Dikey Süpürge’yi daha fazla anlatmaya gerek yok, yeni keşfimizle rahat bir temizlik sizin de hakkınız hayat buna değmez mi? Peki ya Robot Süpürgeler? Son dönemin yeni ve sevilen ev aleti robot süpürgeler. Annelerimizin hayallerinden biri eve geldiklerinde evi süpürülmüş, silinmiş görmek değil miydi? İşte o hayal artık robot süpürgeler sayesinde gerçek oldu. Minik robot yardımcınız sizin için işleri hallediyor. Özellikle çocuk ve evcil hayvan sahibi ailelerin hayatlarını çok kolaylaştırıyor.

Robot süpürgelerin çalışma prensibi ise basit. Evinizin haritasını çıkartıyor, şarj ünitesinin yerini öğreniyor ve işlem tamam. Elbette robot süpürgelerde de bakmanız gereken bir takım ayrıntılar var. Roidmi Eve Plus Vacuum Mop Akıllı Robot Süpürge ile tanışın. Roidmi Çin’in lider Elekrikli Süpürge markası artık Türkiye’de ve dünyanın 60 ülkesinde lider olan bu markanın robot süpürgesi, gerçek bir fark yaratıyor. Rodmi Eve Plus, klasik robot süpürgelerin aksine, toz haznesine fiziksel bir müdahale olmadan otomatik temizler. Temizlik yaptıktan sonra, haznesinde biriken tozları istasyonuna 12 saniye gibi bir sürede aktarır. Ayrıca akıllı uygulamasından da komut vererek istediğiniz zaman Eve plus'un haznesini temizleyebilirsiniz. Bu sayede siz uzakta olsanız dahi kesintisiz temizliğin keyfini çıkarabilirsiniz. 2cm'e kadar engel tırmanma özelliği ile, kapı eşiklerindeki yükseltiler, halılara takılma gibi sorunları da bulunmuyor. 9.80 cm'lik ince tasarımı sayesinde koltuk altlarına rahatça sığabiliyor. Koltuk çekme ve itme derdi de Roidmi Eve Plus sayesinde tarihe karışıyor.