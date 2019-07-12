HABER

Süpürge sopasıyla cinayete hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

Adana'da, süpürge sopasıyla darbettiği arkadaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle suçlu bulunan sanığa, 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Adana'da süpürge sopasıyla darbettiği arkadaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle suçlu bulunan sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Battal Sevimli (45) ve avukatı katıldı.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, Sevimli'nin, arkadaşı Hasan Özbilen'in ölümüne neden olduğunu belirterek, sanığın "cinayet ve hırsızlık" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sevimli ise savunmasında, hakkındaki iddialara kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sevimli'yi "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Cinayeti, haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezası 15 yıla indirilen sanığa, hırsızlık suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, 26 Haziran 2017'de Battal Sevimli, kendisine küfredip çekiç fırlattığı gerekçesiyle arkadaşı Hasan Özbilen'i (64) sopayla darbetmişti. Özbilen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, firar eden Sevimli ise 11 Temmuz 2017'de yakalanıp tutuklanmıştı. Sanığın, Özbilen'in cep telefonu ve parasını çaldığı da iddia edilmişti.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Buca Metrosu için Ankara’dan beklenen onay geldiBuca Metrosu için Ankara’dan beklenen onay geldi
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykeli yenilendiŞehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykeli yenilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana cinayet

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

Adnan Oktar soruşturması tamamlandı! İşte iddianame

'Adnan Oktar' örgütüyle ilgili flaş gelişme!

HSK, 9 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı

HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

İstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonu

İstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonu

Urartuların gizemli tapınağının mimari sırrı araştırılacak

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.