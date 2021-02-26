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Süpürgenin içinden uyuşturucu madde çıktı

26.02.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünün farklı günlerde yürüttüğü “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” konusu ile ilgili 2 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde toplamda 13,45 gram bonzai ve elektrik süpürgesi içinde 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Kağıthane ilçesi Gültepe ve Telsizler Mahallesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” konusu ile ilgili Kağıthane ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bonzai olarak tabir edilen maddelerin ilaçlar ile miktarının arttırılarak belli adreslerde vakumlandığı ve satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine iki ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde; 15 Aralık’ta günü bir araçta yapılan aramada 2 kilo 45 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünün farklı günlerde yürüttüğü “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” konusu ile ilgili 2 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde toplamda 13,45 gram bonzai ve elektrik süpürgesi içinde 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kağıthane ilçesi Gültepe ve Telsizler Mahallesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” konusu ile ilgili Kağıthane ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bonzai olarak tabir edilen maddelerin ilaçlar ile miktarının arttırılarak belli adreslerde vakumlandığı ve satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine iki ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde; 15 Aralık’ta günü bir araçta yapılan aramada 2 kilo 45 gram bonzai maddesi ele geçirildi. S.M. isimli şahıs tutuklandı. 25 Şubat günü ise tespiti yapılan bir adreste yapılan aramalarda 23 parça 500 gramlık paketlerde vakumlanmış halde toplam 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alındı.
Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı
M.A. isimli yaşı küçük şahsın ikametinde yapılan aramalarda elektrik süpürgesi içerisine gizlenmiş vaziyette 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. Kağıthane ilçe Emniyet müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

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