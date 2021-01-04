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Sur Belediyesine ait iş makinesi yakıldı

04.01.2021 23:48 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesine ait iş makinesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesine ait iş makinesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. İş makinesi kullanılamaz hale gelirken, olayın terör bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.
Olay, bugün akşam saatlerinde Sur’un Kervanpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle içi yol kumlama çalışması nedeniyle mahalledeki kum ocağında park halinde bulunan iş makinesinin yandığı ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, olayın terör saldırısı olup olmadığını araştırıyor.

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