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Sur Belediyesi'nin 145 işçiyi işten çıkarması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Merkez Sur Belediyesi önünde işten çıkarılanların başlattığı oturma eylemi sürüyor - AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak: - "3-5 işçi arkadaşımızın ekmeğiyle oynuyorlar. Ayıptır, vicdansızlık yapmanın bir anlamı yok"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da HDP'li Sur Belediyesi'nce işten çıkarılan 145 işçinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Belediye binası önünde oturma eylemini sürdüren işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün hemen ardından işten çıkarılmalarını protesto etti.

İşten çıkarılanlara destek olmak için onları ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, yaptığı açıklamada, işçilerin haksız şekilde işten çıkarıldığını söyledi.

Budak, "İşçi arkadaşlarımızın durumu ortada, hepsi süpürge ve kazma kürek işçisi. Bu memleketin hizmete ihtiyacı yok mu? Yakışır mı bu insanlığa. 3-5 işçi arkadaşımızın ekmeğiyle oynuyorlar. Ayıptır, vicdansızlık yapmanın bir anlamı yok. İşçi arkadaşlarımız hukuki mücadelelerini başlattı. Biz de onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

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