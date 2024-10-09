Sur canavarı Semih Çelik'in cinayetleri işlemeden 1 gün önce sorduğu soru her şeyi anlatıyor! 5'li bıçak seti de ortaya çıktı

19 yaşlarındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice katleden Semih Çelik, babasını da öldüreceğini söylemiş. Cani Semih Çelik (19), Ayşenur’u Eyüpsultan'daki evinde boğazını kesip, İkbal’i de Edirnekapı surlarında katledip parçalara ayırdıktan sonra intihar etmişti. Kan donduran cinayetlerin niçin işlendiği araştırılırken, Semih Çelik’le ilgili dikkat çeken bir bilgi daha ortaya çıktı. Cinayetlerden sonra Semih’in babası A.Çelik polise ifade verdi. Babanın polislere “Kızları tanırım. Onlar öldürülmeden 1 gün önce iş çıkışı yorgun halde eve geldim. Semih bana ‘Baba seni nasıl öldüreyim?’ diye sordu. Bunu defalarca tekrar etti. Sorunları vardı. Ancak kimse yardımcı olamadı” dediği öğrenildi.

CİNAYETTEN ÖNCE SURLARA GÖTÜRMÜŞ

Semih Çelik’in her iki cinayette de 5’li bıçak seti kullandığı belirlendi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, bir süre kasaplık yapan Çelik’in, aldığı bıçak setini cinayetten önce Edirnekapı surlarına götürdüğü tespit edildi.

TELEFONLAR İNCELEMEDE

Korkunç cinayetlere kurban giden 2 genç kız ve Semih Çelik’in dijital materyalleri inceleniyor. Gençlerin cep telefonu ve bilgisayarlarından ulaşılacak bilgi üzerine operasyon yapılacak. Baba A.Çelik’in “oğlunun kasapta çalışırken uyuşturucuya alıştığını” söylemesi üzerine de İstanbul Narkotik Şube ekipleri Semih’in uyuşturucuyu kimden aldığını bulmak için çalışma başlattı.