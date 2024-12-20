Sur canisi Semih Çelik Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Babası ve kız kardeşinden beklenmedik hamle: "Can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor"

Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil (19) ile İkbal Uzuner'i (19) katlederek Edirnekapı'daki surlardan atlayan ve yaşamına son veren cani Semih Çelik tüm Türkiye'nin adeta kanını dondurmuştu. Ülke çapında infiale yol açan olayda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ: "CAN GÜVENLİĞİMİZİ TEHLİKEYE SOKUYOR"

Semih Çelik'in babası ve kız kardeşince Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, söz konusu olayın büyük bir infial oluşturduğu belirtildi.

Şimdiye kadar soyadlarını taşımakla ilgili sorunlarının olmadığını, ancak olaydan sonra "Çelik" soyadı nedeniyle olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını aktaran baba ve kız kardeş, dilekçelerinde, "Bu soyadını kullanmak bizim için katlanılamaz hale geldi. Soyadımız can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için 'Çelik' olan soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır