Sur cinayetinde korkunç iddia! İkbal Uzuner ve katil Semih Çelik'in son mesajları ortaya çıktı: "Gel yoksa seni sokaktaki kediler gibi doğrarım"

Sur vahşeti Türkiye'nin gündemine oturmuş İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil vahşice öldürülmesi herkesi ayağa kaldırmıştı. Korkunç görüntüler kimsenin gözünün önünden gitmezken, cinayetteki sır perdelerini aydınlatacak bir gelişme yaşandı.

İDDİALAR ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

Yürütülen soruşturma kapsamında Semih Çelik'in vahşice öldürdüğü İkbal Uzuner'in cep telefonunun şifresi çözülürken ilk gelen bilgilerde Uzuner’in aksine Ayşenur’un cep telefonundaki şifrelerin halen daha çözülemediği belirtiliyor.

WHATSSAPP MESAJLARI KAN DONDURDU

Cep telefonu şifrelerinin kırılmasının sonrasında sosyal medyada İkbal Uzuner ve Semih Çelik arasında geçtiği iddia edilen son WhatsApp mesajları büyük ses getirdi.

UZUNER: "İNTİHAR EDECEĞİM SENİN YÜZÜNDEN"

12punto'da yer alan habere göre; Uzuner’in bu mesajlarında Semih Çelik’e, “Bıktım artık, korkuyorum senden. İntihar edeceğim senin yüzünden” demesi dikkatlerden kaçmıyor.

KATİL ÇELİK: "GEL YOKSA SENİ SOKAKTAKİ KEDİLER GİBİ DOĞRARIM”

Devam eden yazışmalarda Çelik’in Uzuner’e, “Bak İkbal, her zamanki yere gel yoksa seni sokaktaki kediler gibi doğrarım” diyor.

Uzuner ise mesajın devamında, “Sen ne diyorsun Semih, ben 3 yıldır kurtulamıyorum senden. Yeter artık canımı al kurtul Allah’ın cezası” yanıtını vermesi dikkatlerden kaçmıyor.