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Sur Eski Belediye Başkanı’na 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

30.01.2020 21:58 | Son Güncelleme

Hakkında açılan soruşturma kapsamında önce gözaltına alınan daha sonra tutuklanan Diyarbakır’ın Sur ilçesinin Belediye Başkanı Filiz Buluttekin hakkında “silahlı terör örgütüne üye olduğu” gerekçesiyle dava açıldı. Buluttekin’in 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Sur Eski Belediye Başkanı’na 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Hakkında açılan soruşturma kapsamında önce gözaltına alınan daha sonra tutuklanan Diyarbakır’ın Sur ilçesinin Belediye Başkanı Filiz Buluttekin hakkında “silahlı terör örgütüne üye olduğu” gerekçesiyle dava açıldı.Buluttekin’in 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Aralık ayında gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırılan ve daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Buluttekin hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Buluttekin’e isnat edilen suçlar arasında katıldığı etkinlikler, yaptığı açıklamalar ve konuşmalara yer verildi. Daha önce eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın tutuklanmasına gerekçe gösterilen ve tartışmalara yol açan gizli tanık beyanları, Bulutekin’in soruşturmasında yer aldı. Firari kod adıyla ifade veren gizli tanık, Bulutekin’in örgüt üyesi olduğunu iddia etti.

Filiz Buluttekin savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Buluttekin’in yargılamasının Nisan ayında başlanacak.

31 Mart seçimlerinde yüzde 60.97 oranında oy alarak HDP’den Sur Belediye Başkanı seçilen Filiz Buluttekin, 20 Aralık 2019 günü hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aynı gün İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Buluttekin’in yerine Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi kayyum olarak atandı. Filiz Buluttekin, gözaltı işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buluttekin, daha sonra Diyarbakır’daki cezaevinden Erzurum’a nakledildi.

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