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Sur Kaymakamlığı’ndan ‘borç’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamlığı, HDP’li Sur Belediyesi tarafından binaya asılan borç durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamlığı, HDP’li Sur Belediyesi tarafından binaya asılan borç durumu ile ilgili açıklama yaptı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada 132 milyon 308 bin 74 lira 60 kuruşun kayyum dönemi öncesi HDP’li belediyelere ait olduğu belirtildi.
Sur Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, Sur Belediyesi binasına astığı pankartla 12 Nisan 2019 tarihi itibariyle borç durumunu açıklandığı belirtildi. Açıklamada, “Açıklanan borç miktarı 151 milyon 743 bin 819 lira 18 kuruştur. Bu borcun 80 milyon 189 bin 177 lira 60 kuruşu ana borç olup 71 milyon 554 bin 641 lira 58 kuruşu faizdir. Bu borçtan 19 milyon 435 bin 744 lira 58 kuruşu kayyum olarak ilk atanan belediye başkan vekili döneminde İller Bankası’ndan ve Halk Bankası’ndan kredi olarak çekilmiş ve karşılığında 110 kilometre sathi Kaplama asfalt yapılmış ve belediyenin muhtelif borçlarına ödenmiştir. Tamamının faturaları ve harcama belgeleri belediye evraklarında mevcuttur. Geri kalan 132 milyon 308 bin 74 lira 60 kuruşluk borç önceki HDP’li Sur Belediyelerinden devir alınan borçtur. Kayyum tarafından 12 Nisan 2019 Tarihinde devredilen Sur Belediyesi’nin esnafa hiç borcu bulunmamaktadır. 12 Nisan 2019 itibariyle önceki Dönem HDP Sur Belediyesi’nin işçiye olan borçları hariç belediyenin işçi ve memura hiç borcu bulunmamaktadır. Bununla birlikte kayyum döneminde, mahalle yollarında 110 kilometre satıh kaplama asfalt yapılmıştır. 73 taziye evi, 64 okul ve 67 caminin çevre düzenlemesi yapılmıştır. 24 bin vatandaşımıza gıda be giyim yardımı yapılmıştır. 3 Gençlik Merkezi açılmıştır. 18 adet çocuk oyun grubu kurulmuştur. 10 okul ve 6 Kur’an kursunda tadilat ve yenileme çalışması yapılmıştır. 29 bin öğrenci 3D sinema hizmeti sunulmuştur. 10 bin öğrenci Devlet Tiyatrosu’nda oyun izlenmesi sağlanmıştır. 3 bin 250 öğrenciye lise ve üniversite hazırlık seti kitapları dağıtılmıştır. Bütün okullara zeka oyun setleri ve spor malzemeleri dağıtılmıştır. 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapılmıştır. 10 bin öğrenciye giyim yardımı yapıldı. Melik Ahmet, Gazi ve İzzet Paşa caddelerinin sokak sağlıklaştırma, aydınlatma, cephe yenilemesi yapıldı ve bu caddelerdeki 3 bin 600 dükkanın yenileme işlemi yapılmıştır. 53 taziye evine 4 bin metre uzunluğunda sedir yapılmıştır. 523 bin metrekare kilitli parke taşı döşenmesi tamamlanmıştır. Burada sayılanların dışında kayyum döneminde yapılan sayısız hizmetler bulunmaktadır" denildi.

"HDP’li belediyelerin 17 yılda yapamadığını kayyumlar 2 buçuk yılda yaptı"
Önceki HDP’li belediyelerin 17 yılda yapamadığı hizmetlerin 2 buçuk yıllık kayyum döneminde halka sunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İyi yönetildiği zaman Sur Belediyesi halka hizmet üretecek, personel, gelir, donanım ve kabiliyete sahiptir ve bu kayyum döneminde görülmüştür. Zaman mazeret üretme zamanı değildir, hizmet üretme zamanıdır. İftira, yalan ve karalamalarla algı yönetmek yerine, belediyeyi halka hizmet verecek şekilde yönetmek daha hayırlıdır ve belediye yönetiminden beklenendir. 12 Eylül 2016 tarihinde belediye kayyum tarafından devir alındığında Sur Belediyesi’nin ana borcu 54 milyon 164 bin 518 lira 53 kuruş olup, faizi ile beraber 132 milyon 308 bin 74 lira 60 kuruştur. Gerçekler bundan ibaret olup aksi yöndeki beyanlara itibar edilmemesi hususunda kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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