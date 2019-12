Sur Yapı Antalya Projesi’ne “Türkiye’nin En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi” ödülü

Sur Yapı’nın Antalya’da inşa ettiği örnek akıllı dönüşüm projesi ödül almaya devam ediyor. Ulusal bir gazetenin öncülüğünde Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul platformu olarak kabul edilen Sign of the City Awards töreni İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. 100’ün üzerinde başvurunun yapıldığı kategoride Sur Yapı Antalya Projesi, devam eden kentsel dönüşüm projelerinde “En İyi Kentsel Dönüşüm” projesi seçildi.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas; Sur Yapı Antalya Projesi’nin “En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi” ödül almasıyla ilgili olarak; “Antalya projemiz, gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ediyor ve Türkiye’nin İstanbul’dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya’nın değerine değer katıyor. Dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. İnşa sürecinden bu zamana kadar aldığı ödüller de bunu doğruluyor. Türkiye’nin en önemli gayrimenkul platformu olan Sign of the City ödülleri töreninde “En İyi Kentsel Dönüşüm” ödülüne layık görülmemiz bizim için çok anlamlı. Demek ki yaptığımız iş, attığımız adımlar doğru” dedi.

Elmas şöyle devam etti; “Bildiğiniz gibi Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği tüm güçlüklere rağmen bahane üretmedik çözüm ürettik. Antalya’da 70 bin kişinin yaşayacağı geleceğin akıllı şehrini inşa etmeye devam ettik. Türkiye’nin hemen hemen tüm illerinden ve yurt dışında da 27 farklı ülkeden yüzlerce yerli ve yabancının yatırım yaptığı projemizin 100’ün üzerinde başvurunun yapıldığı böylesine önemli bir yarışmadan ödül alması bizleri son derece mutlu etti. Bunu yabancı ülkelere satışlarımızda da görüyoruz. İnşa ettiğimiz mega şehir, bugüne kadar Amerika, Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Norveç, İngiltere, İran, Katar, Ürdün, Libya, Kuveyt, Mısır, Filistin gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ve Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları projemizden alım gerçekleştirdi. Start verdiğimiz günden bu yana birçok yerli ve yabancı üniversite, birçok kurum ve kuruluş projemizi gelip yerinde inceledi.”