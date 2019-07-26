HABER

Sur Yapı Marka AVM binicilik tutkunlarını buluşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 10:44 | Son Güncelleme

Sur Yapı Marka AVM, Tabiat Binicilik Merkezi tesislerinde gerçekleştirilecek müsabakada ata sporu olan biniciliği desteklemeye hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM, yarın ve pazar günü Tabiat Binicilik Merkezi tesislerinde gerçekleşecek müsabakada ata sporu biniciliği desteklemeye hazırlanıyor.

Sur Yapı Marka AVM'den yapılan açıklamaya göre, saat 10.00'da başlayacak etkinlik, ülke genelinde çok sayıda sporseveri bir araya getirecek.

Sur Yapı Marka AVM’nin kupa sponsoru olduğu müsabaka, binicilik eğitimlerinin yanı sıra geleneksel ve modern okçuluk, atlı orman gezileri, göl ve bisiklet turları ile her yaştan katılımcıya açık olacak.

Seçkin markaları Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, 22 bin metrekare alan üzerine konuşlanan Tabiat Binicilik Merkezi’nde gerçekleşecek müsabakanın kupa sponsoru olacak.

Her yaşa uygun binicilik eğitimleri, geleneksel okçuluk faaliyetleri, atlı orman gezileri, göl ve bisiklet turları gibi etkinliklere ev sahipliği yapan tesis, ülke genelinde çok sayıda sporseveri de bir araya getirecek.

Dünya Binicilik Federasyonu standartlarına uygun müsabakalara ev sahipliği yapan Tabiat Binicilik Merkezi 64 lisanslı binici ve 53 at sayısıyla yılda 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ata sporu olan biniciliği teşvik etmek için destekleyen Sur Yapı Marka AVM, 27-28 Temmuz’da Uludağ’ın eteklerinde göl ve orman manzarasında gerçekleşecek müsabakanın zafer kupasına adını yazdıracak.

Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...
Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu kente heykeli dikildiNaim Süleymanoğlu’nun doğduğu kente heykeli dikildi
Hastane güvenliğinden örnek davranışHastane güvenliğinden örnek davranış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marka AVM SUR YAPI

En Çok Okunan Haberler

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

İzmir'de silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

İzmir'de silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da kaçak silah atölyesine operasyon

Yakalanmamak için polis telsizi dinlemişler

Son dakika Kağıthane'de faciadan dönüldü! Dehşet anları kamerada

Kağıthane'de faciadan dönüldü! Dehşet anları kamerada

Son dakika İzmir Bornova'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de büyük yangın! Ekipler sevk edildi

Hızır zırhlısından ilk ihracat Afrika'ya

Hızır zırhlısından ilk ihracat Afrika'ya

Son dakika! MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.