Sur Yapı Marka AVM binicilik tutkunlarını buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM, yarın ve pazar günü Tabiat Binicilik Merkezi tesislerinde gerçekleşecek müsabakada ata sporu biniciliği desteklemeye hazırlanıyor.

Sur Yapı Marka AVM'den yapılan açıklamaya göre, saat 10.00'da başlayacak etkinlik, ülke genelinde çok sayıda sporseveri bir araya getirecek.

Sur Yapı Marka AVM’nin kupa sponsoru olduğu müsabaka, binicilik eğitimlerinin yanı sıra geleneksel ve modern okçuluk, atlı orman gezileri, göl ve bisiklet turları ile her yaştan katılımcıya açık olacak.

Seçkin markaları Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, 22 bin metrekare alan üzerine konuşlanan Tabiat Binicilik Merkezi’nde gerçekleşecek müsabakanın kupa sponsoru olacak.

Her yaşa uygun binicilik eğitimleri, geleneksel okçuluk faaliyetleri, atlı orman gezileri, göl ve bisiklet turları gibi etkinliklere ev sahipliği yapan tesis, ülke genelinde çok sayıda sporseveri de bir araya getirecek.

Dünya Binicilik Federasyonu standartlarına uygun müsabakalara ev sahipliği yapan Tabiat Binicilik Merkezi 64 lisanslı binici ve 53 at sayısıyla yılda 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ata sporu olan biniciliği teşvik etmek için destekleyen Sur Yapı Marka AVM, 27-28 Temmuz’da Uludağ’ın eteklerinde göl ve orman manzarasında gerçekleşecek müsabakanın zafer kupasına adını yazdıracak.

