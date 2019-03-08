HABER

Sur Yapı Marka AVM çekilişinde Mercedes Benz talihlisi açıklanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:54 | Son Güncelleme

Sur Yapı Marka AVM’de 150 liralık alışveriş yapan ziyaretçilerin çekilişe katılmaya hak kazandığı kampanyada bir talihli, yarın Mercedes Benz GLA 200 model aracın sahibi olacak

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM’de toplamda 150 liralık alışveriş yapan ziyaretçilerin katılmaya hak kazandığı kampanyanın talihlisi yarın açıklanacak.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye’nin seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM’de araç çekiliş kampanyasında sona gelindi. 27 Ekim 2018’de başlayan, toplamda 150 liralık alışveriş yapan ziyaretçilerin çekilişe katılmaya hak kazandığı kampanyada bir talihli, yarın Mercedes Benz GLA 200 model aracın sahibi olacak.

Sur Yapı Marka AVM’nin eksi 1’inci katında yapılacak çekiliş öncesinde Fransa, İtalya ve daha birçok ülkeden klasik şarkıların yer verileceği özel bir repertuar da orkestra eşliğinde bu heyecanlı bekleyişe ortak olacak. Çekiliş saat 14.00’de Noter huzurunda gerçekleşecek.

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Kadın astsubaylardan Malezyalı kadın turistlere '8 Mart' sürpriziKadın astsubaylardan Malezyalı kadın turistlere '8 Mart' sürprizi
Kadınlar ‘iz’ bıraktıKadınlar ‘iz’ bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sur Yapı Marka AVM

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Meğer daha önce de...

Diyarbakır'da pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Pompalı tüfek dehşeti! Oğlu için canını hiçe saydı

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

Şaşırtan görüntü! Kurt sürüsü köye indi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

2'si oğlu 4 kişiyi katletmişti! Türkiye'nin kanını donduran caniyle ilgili karar verildi

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıranlar hakkında mahkeme kararını verdi!

Vatan Şaşmaz’ın görüntüleri sızdırılmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.