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Sur Yapı Marka AVM'de çocuk müzikalleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

Sur Yapı Marka AVM'de üç ay boyunca müzikal oyunların sahneleneceği etkinlikler başlıyor

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM'de üç ay boyunca müzikal oyunların sahneleneceği etkinlikler başlıyor.

Sur Yapı Marka AVM'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik çocuklara sevgiyi, iyiliği, anlayışlı olmayı, yardımseverliği, doğruluğu öğretirken sevilen şarkılar, kukla gösterileri ve birbirinden renkli yarışmalarla keyifli bir yolculuğun kapılarını aralıyor.

Seçkin markaları Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, üç ay boyunca çocuklar için dolu bir program hazırladı. Hafta sonları düzenlenecek müzikal oyunlar, yarışmalar ve şovlar, tüm çocukları hayal dünyalarının sınırsızlığını keşfedecekleri eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor.

Çocukların eğitiminde ve kişisel gelişimlerinde önemli bir yere sahip müzikal oyunlar, çocuklara farklı dünya kapılarını açarken onların verimli zaman geçirebilmelerine de olanak sağlıyor. Etkinlikler çocuklara çevreyle daha iyi bağ kuracakları, birlikte eğlenip öğrenecekleri, öz güven, uyum ve cesaret duygusu kazandırıyor.

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Sur Yapı Marka AVM

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