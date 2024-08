Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, tatil ve yatırımı bir arada sunuyor!

Sur Tatil Evleri GYO’nun dünyanın cazip tatil destinasyonlarından biri olan Antalya’da hayata geçirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya projesi tatilden para kazanmayı mümkün kılıyor. Yeni nesil devre mülk konsepti ile otel konforunda, full eşyalı olarak sunulan devre mülklerde ister tatil yapılıyor isterse kiraya vererek gelir elde ediliyor. Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, “Sur Yapı Tatil Evleri, Antalya’nın en gözde bölgelerinden birinde tatil anlayışına yeni bir soluk getiriyor. Proje, modern mimarisi, geniş sosyal olanakları ve doğa ile iç içe tasarımıyla öne çıkıyor. Tatil bütçenizle hem kendi tatil evinize sahip olabiliyor hem de ömür boyu tatil garantisi elde ediyorsunuz. Üstelik şimdi devre mülk alıcılarına cazip ödeme koşulları da sunuyoruz. Peşinatsız, ara ödemesiz ve 24 aydan başlayan taksit avantajlarıyla devre mülk alıcılarıyla buluşturuyoruz. Bu kampanyamız özelinde sizi kredisiz ve vade farksız olarak Sur Tatil Evleri GYO bünyesinde taksitlendirerek ödeme imkânı sağlıyoruz.’’ dedi.

Sur Tatil Evleri GYO peşinatsız ve ara ödemesiz modeline ek yeni kampanyası ile aynı taksit tutarına bir değil, iki hafta devre mülk sahibi olma imkânı da sunuyor.



Tatil Deneyimi Yatırım Fırsatıyla Birleşiyor

Projenin devre mülk sahiplerine kazanç sağladığını belirten Elmas, ‘’Projemiz, sadece tatil yapmak isteyenler için değil, aynı zamanda yatırım yaparak kazanç sağlamak isteyenler için de ideal bir fırsat sunuyor. Sur Yapı Tatil Evleri, sunduğu kiralama opsiyonu ile tatil evinizi değerlendirme imkânı sağlıyor. Bu projede, ev sahipleri tatil yapmak istedikleri zaman devre mülklerini diledikleri gibi kullanabilecekler, kullanmadıkları zaman ise kiraya vererek ek gelir elde etme şansına sahip olacaklar. Bu sayede, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, sadece tatil yapmakla kalmayıp, tatil evinizi bir yatırım aracı olarak da kullanabileceğiniz bir fırsat sunuyor. Üstelik Antalya gibi turistik açıdan son derece popüler bir lokasyonda yer aldığımız için, kiralama potansiyelimiz de oldukça yüksek. Yani, tatil evinizi kullanmadığınız dönemlerde, bu mülkten düzenli bir gelir elde edebilir, tatil keyfini kazanca dönüştürebilirsiniz. Ayrıca 1 kere ödeme yaptığınız için tatil maliyetinizde sabitlenmiş oluyor. Sur Yapı Tatil Evleri, bu yönüyle tatil deneyimini, uzun vadeli bir yatırım fırsatıyla birleştirerek fark yaratıyor.’’



Yeni Nesil Devre Mülk Konsepti

Elmas, ‘’Devre mülk sahiplerinin tercihine göre sunulacak kişiye özel hizmetler, yeni nesil tatil evlerinin en önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. 7/24 otel hizmetlerinin sunulacağı Sur Yapı Tatil Evleri Antalya sakinleri, tek valizle tatil evlerine yolculuk yapacak, pek çok hizmeti Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da bulabilecekler. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, küçük ev aletlerinden çamaşır makinesine kadar ihtiyaç duyulabilecek her şeyi içerisinde barındırıyor.

Öte yandan devre mülk sahipleri, tatil organizasyonlarını yaparken bütçelerini kişi başına hesap etmek yerine bir kez ödeyerek geniş aileleriyle birlikte olmanın tadını çıkaracak. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’daki geniş balkonlu evler, birçok kişinin konaklamasına imkân tanıyacak şekilde tasarlandı. 66 metrekareden 143 metrekareye kadar daire seçenekleri bulunan devre mülklerde 1+1 evler 4 kişi, 2+1 evler 6 kişi, 3+1 evler ise 8 kişi kapasitesine sahip. Devre mülk sakinleri, beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyaları evlerinde kullanıma hazır halde bulacak.

Özel plajı, yemyeşil alanları, açık ve kapalı yüzme havuzları, spa, fitness merkezi ve çocuk oyun alanları gibi birçok sosyal olanakla donatılmış durumda. Aynı zamanda, projede bulunan restoranlar, kafeler ve alışveriş alanları sayesinde tatilciler, her türlü ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyor.’’



Özel Plaj ve Tematik Havuzlar

Sur Yapı Tatil Evleri’nin kumsallı yüzme havuzu ve Konyaaltı sahilinde kendine ait bir plajı bulunduğuna dikkat çeken Elmas, “Tesisimizde farklı büyüklük ve konseptlerde tematik havuzlar bulunuyor. Kumsallı yüzme havuzu, dalga havuzu, kapalı havuzlar, sıcak ve soğuk su yüzme havuzları, aquapark, kadınlara özel yüzme havuzları ile sonsuzluk ve zen havuzları gibi birçok aktivite alanı devre mülk alıcılarımızın tercihine sunduğumuz geniş yelpaze arasına dahil” ifadelerini kullandı.



Ormana komşu konumuyla ayrıcalıklı lokasyon fırsatı

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın Kepez Kent Ormanı’na komşu olduğunu belirten Elmas, “Orman alanı içinde ayrıca komşularla birlikte hoş vakit geçirilebilecek kır kahvesi, kır lokantası, kafe gibi alanlar da mevcut. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da ayrıca macera parkuru, paintball sahası, mini bowling alanı, tenis kortu, mini futbol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, gölet, dinlenme alanları, piknik ve barbekü alanlarının yanı sıra yoga, pilates, voleybol, futbol, basketbol, tenis ve kardio gibi sporların yapılabileceği bir spor kulübü de yer alıyor” açıklamasında bulundu.