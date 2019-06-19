Sur Yapı'nın Antalya Projesi'nin Park etabında inşaat sona yaklaşıyor

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı'nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği 19 bin bağımsız bölümden oluşan Antalya Projesi'nde 6 bin 417 konuta sahip Park etabında çalışmalar sona doğru yaklaşıyor.

Sur Yapı açıklamasına göre, özel sektörün en geniş gayrimenkul portföyüne sahip firması Sur Yapı, Antalya’da hayata geçirdiği Türkiye’nin mega kentsel dönüşüm projesinin inşasına hızla devam ediyor.

Projede 23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi, ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 100’lük kısmının tamamlandığı ve ince işlerinin bütün hızıyla devam ettiği projede, Aralık 2019'da ilk etabın teslimlerinin başlaması planlanıyor.

- Park etabında sona yaklaşılıyor

Tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı mega şehrin kendi hastaneleri, okulları, spor alanları, kültür alanları, camileri, alışveriş merkezi, alışveriş caddesi, dev şehir parkı ve ulaşım ağı olacak.

Park etabı içerisinde yer alacak 157 bin metrekare yeşil alan ise Antalya’nın en büyük şehir parkı olacak. Kurulacak dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alacak.