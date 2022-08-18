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  4. Şura Asena Altıntaş ikinci kattan atılmıştı! Sanığın cezası 25 yıla düşürüldü

Şura Asena Altıntaş ikinci kattan atılmıştı! Sanığın cezası 25 yıla düşürüldü

18.08.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 2021 yılının Eylül ayında Şura Asena Altıntaş 2'nci kat penceresinden düşmüş olayla ilgili Şükrü Teke tutuklanmıştı. Teke 25 yıl hapis cezasına çarptırılırdı. 10 Mart'ta görülen duruşmada Teke, “Asena benim düşmanım değildi. Ben neden böyle bir şey yapayım? Uyuşturucuyu kesinlikle vermedim. Benim de 2 tane kızım var. Allah'a ve kitaba inanan birisiyim. Allah'ın verdiği canı nasıl alayım? Suçsuzum" dedi. Yapılan otopside Altıntaş'ın vücudunda uyuşturucu maddeye rastlanmıştı.

Şura Asena Altıntaş ikinci kattan atılmıştı! Sanığın cezası 25 yıla düşürüldü

Olay, geçen yıl 12 Eylül'de, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Şura Asena Altıntaş, arkadaşı Şükrü Teke'nin evine geldi. Altıntaş, bir süre sonra pencereden beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Altıntaş, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Otopside, Altıntaş’ın vücudunda uyuşturucu maddeye rastlandı. Polis ekipleri, Şura Asena Altıntaş'ın itilmiş olabileceği şüphesiyle Şükrü Teke'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Teke, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Şükrü Teke hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 10 Mart'ta görülen karar duruşmasında Şükrü Teke, “Asena benim düşmanım değildi. Ben neden böyle bir şey yapayım? Uyuşturucuyu kesinlikle vermedim. Benim de 2 tane kızım var. Allah'a ve kitaba inanan birisiyim. Allah'ın verdiği canı nasıl alayım? Suçsuzum" dedi.

CEZASI 25 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, Şükrü Teke'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırdı. Sanığın duruşmadaki davranışlarını gözeterek, takdiri indirim uygulayan heyet, cezayı 25 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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İSTİNAF KARARI ONADI

Taraf avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

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''KAN GÖRMEYE DAYANAMAYAN BİRİYİM''

Teke daha önceki duruşmada, “Asena, sosyal arkadaşımdı. Beni arayarak, ‘Seninle görüşelim’ dedi. Ardından taksiye binip evime geldi. Eve geldikten sonra cebinden uyuşturucu çıkardı. Kullanmaya başladık. Sonra kusmaya başladı. Ben o sırada diğer odada bulunan telefonumu almaya gitmiştim. Odaya gittiğimde ‘pat’ diye ses duydum. Oradaki vatandaşlara ne olduğunu sordum. Oradaki insanlar, ‘Bayan ayaküstü atladı’ dediler. Taksiye binip oradan ayrıldım. Asena ile tartışmadım. Kan görmeye dayanamadığım için panikle olay yerinden ayrıldım. Uyuşturucunun etkisiyle atlamış olabilir” ifadelerini kullandı.

(DHA)


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