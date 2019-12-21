HABER

Sur’a Üçüncü Kez Kayyum Atandı

21.12.2019 19:24 | Son Güncelleme

Dün gözaltına alınan Diyarbakır’ın Sur İlçesi Belediye Başkanı HDP’li Filiz Buluttekin’in görevden alınarak yerine kayyum atandı. Böylelikle Sur’a üçüncü kez kayyum atanmış oldu. Belediye önünde toplanan HDP'liler oturma eylemi yaptı

Sur’a Üçüncü Kez Kayyum Atandı

Dün gözaltına alınan Diyarbakır’ın Sur İlçesi Belediye Başkanı HDP’li Filiz Buluttekin’in görevden alınarak yerine kayyum atandı. Böylelikle Sur’a üçüncü kez kayyum atanmış oldu.

Evine düzenlenen baskında gözaltına alınan HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin’in sorgusu sürerken, Buluttekin’in görevden alındığı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: ‘’Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17902 sayılı soruşturmasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin, hakkında devam eden adli işlem süreci ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17902 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 20.12.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine aynı Kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”

Sur Belediyesi’ne kayyum atandığının açıklanmasıyla birlikte tepkiler de geldi. Belediye önünde toplanan HDP’liler, önce basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hülya Alökmen karar tepki gösterdi. Alökmen, “Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, belediye başkanımız 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerde seçilen Sur Eş Başkanımız Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir’dir. Bunun dışında kimseyi kabul etmiyoruz. Sabah uyandığımızda yine AKP-MHP’nin uyguladığı demokrasi tıkırında işliyor! Kendine yandaş olan, kendine biat eden, yanında hizalananlar palazlanıyor, kollanıyor ama muhalif olanlar her türlü yöntemle ve uygulamalarla alt ediliyor. Biz bu oynan oyunun farkındayız. Halk olarak da HDP olarak da diz çökmedik bundan sonra da diz çökmeyeceğiz” dedi.

HDP’liler daha sonra oturma eylemiyle kararı protesto etti. Eyleme katılanlardan Tarık Hanazay, VOA Türkçe’ye şunları söyledi;” Sandıkta kazanan insanın hakkını gasp ediyorlar. Sur’da yüzde 70 oy almış ama gelip kayyum atıyorlar Bu nasıl bir iştir?”

Yusuf Peker ise kayyum kararlarının tepkiyi yükselttiğini belirterek, “Kazanacağız hevesi ile girdi kazanamadı. Kazanamayınca antidemokratik uygulamalara başladı. Önümüzdeki seçimlerde kazanacağını bilse belki bunu yapmazdı. Yine de kazanamayacak. O kızgınlaştıkça halkta da tepkiler yükseliyor” diye konuştu.

Son atamayla Sur Belediyesi’ne üçüncü kez kayyum atanmış oldu. 2007 yılında “Çok dilli belediye” projesinden nedeniyle görevden alınarak tutuklanan Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş’ın yerine dönemin Diyarbakır Valisi Efkan Ala’nın yardımcısı Ahmet Aydın kayyum olarak atandı. İki ay sonra 29 Mart 2009’da yapılan seçimlerde eski belediye başkanı Abdullah Demirbaş yüzde 65 oy alarak tekrar belediye başkanlığına seçildi.

30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde seçilen Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) adayı Seyit Narin yüzde 55 oy olarak başkanlığa seçildi. Ancak Narin 26 Ağustos 2015’te İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Yardımcısı Bilal Özkan’ın kayyum olarak atandı. Son kayyumla birlikte kayyum atanan HDP’li belediye sayısı 32 oldu.

'Dr. House' ve 'Hekimoğlu' dizisindeki olay gerçek oldu...'Dr. House' ve 'Hekimoğlu' dizisindeki olay gerçek oldu...
Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldıOtomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Zeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar ettiZeytinburnu'da bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de hareketli dakikalar: Polisle çatışan şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı

Son dakika! Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Boğaz’dan geçti

İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıktı'

Protesto devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden rant çıktı!'

TBMM'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

TBMM'de görevli polis memurundan acı haber!

İdlib'de saldırılardan kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor

Saldırılardan kaçan Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.