Sur’a Üçüncü Kez Kayyum Atandı

Dün gözaltına alınan Diyarbakır’ın Sur İlçesi Belediye Başkanı HDP’li Filiz Buluttekin’in görevden alınarak yerine kayyum atandı. Böylelikle Sur’a üçüncü kez kayyum atanmış oldu. Evine düzenlenen baskında gözaltına alınan HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin’in sorgusu sürerken, Buluttekin’in görevden alındığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: ‘’Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17902 sayılı soruşturmasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Sur Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin, hakkında devam eden adli işlem süreci ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17902 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 20.12.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine aynı Kanunun 46’ncı maddesi kapsamında Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”

Sur Belediyesi’ne kayyum atandığının açıklanmasıyla birlikte tepkiler de geldi. Belediye önünde toplanan HDP’liler, önce basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hülya Alökmen karar tepki gösterdi. Alökmen, “Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, belediye başkanımız 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerde seçilen Sur Eş Başkanımız Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir’dir. Bunun dışında kimseyi kabul etmiyoruz. Sabah uyandığımızda yine AKP-MHP’nin uyguladığı demokrasi tıkırında işliyor! Kendine yandaş olan, kendine biat eden, yanında hizalananlar palazlanıyor, kollanıyor ama muhalif olanlar her türlü yöntemle ve uygulamalarla alt ediliyor. Biz bu oynan oyunun farkındayız. Halk olarak da HDP olarak da diz çökmedik bundan sonra da diz çökmeyeceğiz” dedi. HDP’liler daha sonra oturma eylemiyle kararı protesto etti. Eyleme katılanlardan Tarık Hanazay, VOA Türkçe’ye şunları söyledi;” Sandıkta kazanan insanın hakkını gasp ediyorlar. Sur’da yüzde 70 oy almış ama gelip kayyum atıyorlar Bu nasıl bir iştir?”