Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu

Yargılamanın da uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu kaydeden Güngör, bu nedenle yeni uyuşmazlıkların ortaya çıkmasının önlenmesi ve bazı uyuşmazlıkların yargıya intikal etmeden çözülmesi gerektiğine işaret etti. Danıştay Başkanı Güngör, şöyle konuştu:

Güngör, yargılamanın amacının uyuşmazlıkları sonlandırmak olduğunu, ancak yargısal denetimin, doğası gereği, işlem tesis edildikten ve işlemin hukuki sonuçları doğduktan sonra yapıldığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, son dönemde köklü değişimler gerçekleştirerek, muasır medeniyetler seviyesi üstüne çıkma azim ve kararlılığıyla emin adımlarla ilerlediğini belirten Güngör, yargının da buna uyum sağlamasının son derece önem taşıdığını vurguladı.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Danıştayın verdiği kararların hukuki sınırlar içinde bilimsel yönden eleştirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız." dedi.

"Devletin geçmiş dönemde hem zaman hem de ekonomik yönden kayıplar yaşamasına, hukuki güvenlik ilkesinin sarsılmasına neden olan yargısal süreçlerin, ülkemizin büyük gelişme kaydettiği yeni dönemde tekrarlanmaması, her alanda istikrarlı gelişimin sağlanması, hukuksal öngörülebilirliğin temini, kamu kaynaklarının gereksiz yere tüketilmesinin önlenmesi için Danıştayın idari görevlerini etkin kılacak bir sistemin hayata geçirilmesi elzemdir. Danıştay bütün bunları yaparken politik değerlendirmelerden kaçınacak ve yalnızca kendisinden görüş istenen konuyu hukuka uygunluk, iyi idare ilkeleri, hizmet gerekleri yönleriyle ele alacak ve kanunen belirlenen süre içinde idarenin takdirine sunacaktır."

- "Kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız"

Güngör, Danıştayın, Anayasa ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi olmasının yanında danışma ve inceleme mercisi olarak da görev yaptığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Danıştayın her iki fonksiyonu nedeniyle verdiği kararların hukuki sınırlar içinde, bilimsel yönden eleştirilmesi mümkündür. Yargı mensupları olarak kararlarımızın bilimsel eleştirisine her zaman açığız. Yargı kararlarının taraf menfaati bakışıyla değil objektif, bilimsel kriterlere göre değerlendirilmesinin hukukun gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Öte yandan özellikle yargılama süreci devam eden bir dava hakkında görüş beyan edilmesinin, hukuka, adalete ve yargıya olan güveni sarsacağı unutulmamalıdır."