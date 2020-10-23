Sürat Kargo iletişim bilgileri, çağrı merkezi, kargo takip hattı

İş dünyası ve online alışveriş başta olmak üzere birçok alanda kargo hizmetine önemli oranda ihtiyaç duyuluyor. Kargo firmaları sayesinde Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna istenilen her türlü ürün ya da belgeyi göndermek mümkün oluyor. Sürat Kargo da gönderilerinizi iletmeniz veya teslim almanız için çalışabileceğiniz firmalar arasında yer alıyor. Sürat Kargo ile kargo göndermek, Sürat Kargo'ya teslim edilen kargolarınız hakkında bilgi almak veya ekstra talep ve şikayetleriniz için Sürat Kargo çağrı merkezi ya da web sitesi aracılığıyla işlem gerçekleştirebilirsiniz. İşte değerlendirebileceğiniz tüm Sürat Kargo iletişim bilgileri...
Sürat Kargo ile ilgili tüm işlemlerinizi öncelikli olarak müşteri hizmetleri seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz. Bunun için Sürat Kargo telefon numarası olan 0850 202 02 02'yi aramalısınız. Bu numarayı aradığınızda sırasıyla aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Adresinizden kargo alımı yaptırmak
Size en yakın şubenin bilgilerini öğrenmek
Gönderinizi takip etmek
Uluslararası gönderiler ile ilgili işlem yapmak
Bu işlemlerin her biri için belirli bir rakam tuşlamanız istenir, söylenen rakamı tuşladığınızda ilgili birime yönlendirilerek işleminizi tamamlamanız sağlanır. Kargo takip işlemi için kargonuza ait takip ya da fatura numarası gibi bilgileri tuşlamanız gerekebileceği için bu bilgileri hazır tutmanız faydalı olabilir.
Sürat Kargo numarası ile iletişim kurmak sizin için yeterli olmayabilir. Bu durumda Sürat Kargo genel müdürlüğü ile iletişim kurmayı tercih edebilirsiniz. Sürat Kargo genel müdürlük iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Adres: Mahmutbey Mahallesi Soğuksu Caddesi No: 31/31 Tek-er İş Merkezi Bağcılar/İstanbul
Telefon: 0212 410 30 30
Sürat Kargo'nun genel müdürlüğü dışında bölge müdürlükleri de vardır. Bu bölge müdürlüklerinin iletişim bilgilerine de aşağıda paylaştığımız bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Sürat Kargo bölge müdürlüklerinin iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
İşlemlerinizi Sürat Kargo'nun web sitesi üzerinden de kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ilk olarak aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ana sayfada yapmak istediğiniz muhtemel işlemlerle alakalı sekmeler bulunur. Bu sekmeler:
Kargom nerede?
Kurye çağır
En yakın şube
şeklindedir. Bu seçeneklerden ilgili olana tıklayarak kargonuzun nerede olduğunu ve kargo hareketlerini öğrenebilir, kargo teslim etmek için adresinize kurye çağırabilir, size en yakın Sürat Kargo şubesinin adres ve telefon bilgilerini edinebilir, göndermek istediğiniz kargonun fiyat hesaplamasını yapabilirsiniz.
Göndermek istediğiniz kargonun karşı tarafa ne kadar zamanda ulaşacağı ile ilgili bilgi edinmek istiyorsanız da sayfanın alt kısmında bulunan "Gönderi süresi hesaplama" bölümünden faydalanabilirsiniz.
Sürat Kargo web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!
Sürat Kargo'nun herhangi bir şubesinin iletişim bilgilerini öğrenmek isterseniz aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayarak bilgilerine ulaşmak istediğiniz şubeyi seçebilirsiniz.
Sürat Kargo şubeleri hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ!
Sürat Kargo'ya web sitesi üzerinden önerilerinizi sunabilir veya herhangi bir geri bildirimde bulunabilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla detaylı bir iletişim formu oluşturabilirsiniz. Geri bildiriminiz değerlendirilecek ve gerekli görüldüğü durumda sizinle iletişime geçilecektir.
Sürat Kargo öneri ve geri bildirim formu oluşturmak için TIKLAYINIZ!
Sürat Kargo ile iletişim kurmak için bir diğer alternatifiniz de canlı destektir. Sürat Kargo'nun web sitesine girdiğinizde sağ alt tarafta yer alan "Canlı Destek" sekmesine tıkladığınızda konuşma başlatabilirsiniz. Bu sekmeden anlık olarak yazışma yapabilir ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Canlı destek hizmetinden hafta içi 09:00-18:30, cumartesi günü ise 09:00-14:30 saatleri arasında faydalanabilirsiniz.
Sürat Kargo hizmetleri ile alakalı olarak yaşadığınız sorunlara dair cozummerkezi@suratkargo.com.tr mail adresine talebinizi detaylıca anlatan bir mail gönderebilirsiniz.
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