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Sürat Kargo iletişim bilgileri, çağrı merkezi, kargo takip hattı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 17:35 | Son Güncelleme

Kargonuzu Sürat Kargo ile göndermek isterseniz veya tarafınıza Sürat Kargo aracılığıyla ulaştırılacak kargolar mevcutsa Sürat Kargo ile iletişim kurma ihtiyacı duyabilirsiniz. Gönderi takibi veya her türlü talep/şikayetiniz için Sürat Kargo'ya farklı iletişim kanallarını kullanarak ulaşabilirsiniz. Bu iletişim kanallarını sizin için derledik.

İş dünyası ve online alışveriş başta olmak üzere birçok alanda kargo hizmetine önemli oranda ihtiyaç duyuluyor. Kargo firmaları sayesinde Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna istenilen her türlü ürün ya da belgeyi göndermek mümkün oluyor. Sürat Kargo da gönderilerinizi iletmeniz veya teslim almanız için çalışabileceğiniz firmalar arasında yer alıyor. Sürat Kargo ile kargo göndermek, Sürat Kargo'ya teslim edilen kargolarınız hakkında bilgi almak veya ekstra talep ve şikayetleriniz için Sürat Kargo çağrı merkezi ya da web sitesi aracılığıyla işlem gerçekleştirebilirsiniz. İşte değerlendirebileceğiniz tüm Sürat Kargo iletişim bilgileri...

Sürat Kargo Müşteri Hizmetleri

Sürat Kargo ile ilgili tüm işlemlerinizi öncelikli olarak müşteri hizmetleri seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz. Bunun için Sürat Kargo telefon numarası olan 0850 202 02 02'yi aramalısınız. Bu numarayı aradığınızda sırasıyla aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

  • Adresinizden kargo alımı yaptırmak

  • Size en yakın şubenin bilgilerini öğrenmek

  • Gönderinizi takip etmek

  • Uluslararası gönderiler ile ilgili işlem yapmak

  • Şikayet ve öneri iletmek

    • Bu işlemlerin her biri için belirli bir rakam tuşlamanız istenir, söylenen rakamı tuşladığınızda ilgili birime yönlendirilerek işleminizi tamamlamanız sağlanır. Kargo takip işlemi için kargonuza ait takip ya da fatura numarası gibi bilgileri tuşlamanız gerekebileceği için bu bilgileri hazır tutmanız faydalı olabilir.

    Sürat Kargo Genel Müdürlük İletişim ve Adres Bilgileri

    Sürat Kargo numarası ile iletişim kurmak sizin için yeterli olmayabilir. Bu durumda Sürat Kargo genel müdürlüğü ile iletişim kurmayı tercih edebilirsiniz. Sürat Kargo genel müdürlük iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

    • Adres: Mahmutbey Mahallesi Soğuksu Caddesi No: 31/31 Tek-er İş Merkezi Bağcılar/İstanbul

    • Telefon: 0212 410 30 30

    • Fax: 0212 410 30 31

    Sürat Kargo Bölge Müdürlüğü İletişim Bilgileri

    Sürat Kargo'nun genel müdürlüğü dışında bölge müdürlükleri de vardır. Bu bölge müdürlüklerinin iletişim bilgilerine de aşağıda paylaştığımız bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

    Sürat Kargo bölge müdürlüklerinin iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

    Sürat Kargo Web Sitesi İşlemleri

    İşlemlerinizi Sürat Kargo'nun web sitesi üzerinden de kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ilk olarak aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ana sayfada yapmak istediğiniz muhtemel işlemlerle alakalı sekmeler bulunur. Bu sekmeler:

    • Kargom nerede?

    • Kurye çağır

    • En yakın şube

    • Fiyat hesapla

    şeklindedir. Bu seçeneklerden ilgili olana tıklayarak kargonuzun nerede olduğunu ve kargo hareketlerini öğrenebilir, kargo teslim etmek için adresinize kurye çağırabilir, size en yakın Sürat Kargo şubesinin adres ve telefon bilgilerini edinebilir, göndermek istediğiniz kargonun fiyat hesaplamasını yapabilirsiniz.

    Göndermek istediğiniz kargonun karşı tarafa ne kadar zamanda ulaşacağı ile ilgili bilgi edinmek istiyorsanız da sayfanın alt kısmında bulunan "Gönderi süresi hesaplama" bölümünden faydalanabilirsiniz.

    Sürat Kargo web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!

    Sürat Kargo En Yakın Şubeye Ait İletişim Bilgileri

    Sürat Kargo'nun herhangi bir şubesinin iletişim bilgilerini öğrenmek isterseniz aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayarak bilgilerine ulaşmak istediğiniz şubeyi seçebilirsiniz.

    Sürat Kargo şubeleri hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ!

    Sürat Kargo İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

    Sürat Kargo'ya web sitesi üzerinden önerilerinizi sunabilir veya herhangi bir geri bildirimde bulunabilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla detaylı bir iletişim formu oluşturabilirsiniz. Geri bildiriminiz değerlendirilecek ve gerekli görüldüğü durumda sizinle iletişime geçilecektir.

    Sürat Kargo öneri ve geri bildirim formu oluşturmak için TIKLAYINIZ!

    Sürat Kargo Canlı Destek

    Sürat Kargo ile iletişim kurmak için bir diğer alternatifiniz de canlı destektir. Sürat Kargo'nun web sitesine girdiğinizde sağ alt tarafta yer alan "Canlı Destek" sekmesine tıkladığınızda konuşma başlatabilirsiniz. Bu sekmeden anlık olarak yazışma yapabilir ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Canlı destek hizmetinden hafta içi 09:00-18:30, cumartesi günü ise 09:00-14:30 saatleri arasında faydalanabilirsiniz.

    Sürat Kargo Mail Adresi

    Sürat Kargo hizmetleri ile alakalı olarak yaşadığınız sorunlara dair cozummerkezi@suratkargo.com.tr mail adresine talebinizi detaylıca anlatan bir mail gönderebilirsiniz.

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