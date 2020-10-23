Sürat Kargo iletişim bilgileri, çağrı merkezi, kargo takip hattı

İş dünyası ve online alışveriş başta olmak üzere birçok alanda kargo hizmetine önemli oranda ihtiyaç duyuluyor. Kargo firmaları sayesinde Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna istenilen her türlü ürün ya da belgeyi göndermek mümkün oluyor. Sürat Kargo da gönderilerinizi iletmeniz veya teslim almanız için çalışabileceğiniz firmalar arasında yer alıyor. Sürat Kargo ile kargo göndermek, Sürat Kargo'ya teslim edilen kargolarınız hakkında bilgi almak veya ekstra talep ve şikayetleriniz için Sürat Kargo çağrı merkezi ya da web sitesi aracılığıyla işlem gerçekleştirebilirsiniz. İşte değerlendirebileceğiniz tüm Sürat Kargo iletişim bilgileri... Sürat Kargo Müşteri Hizmetleri Sürat Kargo ile ilgili tüm işlemlerinizi öncelikli olarak müşteri hizmetleri seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz. Bunun için Sürat Kargo telefon numarası olan 0850 202 02 02'yi aramalısınız. Bu numarayı aradığınızda sırasıyla aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz: Adresinizden kargo alımı yaptırmak

Size en yakın şubenin bilgilerini öğrenmek

Gönderinizi takip etmek

Uluslararası gönderiler ile ilgili işlem yapmak Şikayet ve öneri iletmek Bu işlemlerin her biri için belirli bir rakam tuşlamanız istenir, söylenen rakamı tuşladığınızda ilgili birime yönlendirilerek işleminizi tamamlamanız sağlanır. Kargo takip işlemi için kargonuza ait takip ya da fatura numarası gibi bilgileri tuşlamanız gerekebileceği için bu bilgileri hazır tutmanız faydalı olabilir. Sürat Kargo Genel Müdürlük İletişim ve Adres Bilgileri Sürat Kargo numarası ile iletişim kurmak sizin için yeterli olmayabilir. Bu durumda Sürat Kargo genel müdürlüğü ile iletişim kurmayı tercih edebilirsiniz. Sürat Kargo genel müdürlük iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: Adres : Mahmutbey Mahallesi Soğuksu Caddesi No: 31/31 Tek-er İş Merkezi Bağcılar/İstanbul

Telefon : 0212 410 30 30

Fax: 0212 410 30 31 Sürat Kargo Bölge Müdürlüğü İletişim Bilgileri Sürat Kargo'nun genel müdürlüğü dışında bölge müdürlükleri de vardır. Bu bölge müdürlüklerinin iletişim bilgilerine de aşağıda paylaştığımız bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Sürat Kargo bölge müdürlüklerinin iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ! Sürat Kargo Web Sitesi İşlemleri İşlemlerinizi Sürat Kargo'nun web sitesi üzerinden de kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ilk olarak aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ana sayfada yapmak istediğiniz muhtemel işlemlerle alakalı sekmeler bulunur. Bu sekmeler: