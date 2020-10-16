Sürat Kargo iletişim numarası, çağrı merkezi, kargo takip hattı

Kargo alıp göndermek artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Özellikle internet alışverişin arttığı bu dönemlerde kargo şirketlerinin iş yoğunluğuna bağlı olarak memnuniyet ve şikayet oranları da artıyor. Özellikle yoğun günlerde çağrı merkezlerine ulaşmak zaman alabiliyor. Böyle olunca direkt olarak müşteri temsilcisi ile görüşmeniz gereken durumlar oluşabiliyor. Bu yazımızda Sürat Kargo numarası, Sürat kargo müşteri hizmetlerine bağlanma gibi işinize yarayacak bilgileri derledik. İşte Sürat kargo iletişim bilgilerine dair işinize yarayacak tüm bilgiler…

Sürat Kargo Müşteri Hizmetleri

İşlemlerinizi hızlandırmak ve işlemleriniz hakkında bilgi alabilmek için ilk yöntem müşteri hizmetlerini aramak ve bir müşteri temsilcisi ile görüşmektir. 0850 202 02 02 olan Sürat Kargo tel numarasını arayarak çağrı merkezi ile görüşebilirsiniz. Talimatlara göre gerekli tuşlamaları yaparak işleminizi halledebilir veya müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz. Bu numarayı aradığınızda;