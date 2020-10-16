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Sürat Kargo iletişim numarası, çağrı merkezi, kargo takip hattı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 14:07 | Son Güncelleme

Sürat Kargo ile yaptığınız ve yapmayı düşündüğünüz işlemler için Sürat Kargo müşteri temsilcisi ile görüşebilir, Sürat Kargo çağrı merkezlerini arayabilirsiniz. Şehrinizdeki Sürat Kargo bayilerine gidebilir, direkt olarak yetkililer ile görüşebilirsiniz. Bunlar dışında web sitelerinden ihtiyacınız olan bilgilere erişebilir, Sürat Kargo iletişim numaralarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sürat Kargo iletişim numarası, çağrı merkezi, kargo takip hattı

Kargo alıp göndermek artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Özellikle internet alışverişin arttığı bu dönemlerde kargo şirketlerinin iş yoğunluğuna bağlı olarak memnuniyet ve şikayet oranları da artıyor. Özellikle yoğun günlerde çağrı merkezlerine ulaşmak zaman alabiliyor. Böyle olunca direkt olarak müşteri temsilcisi ile görüşmeniz gereken durumlar oluşabiliyor. Bu yazımızda Sürat Kargo numarası, Sürat kargo müşteri hizmetlerine bağlanma gibi işinize yarayacak bilgileri derledik. İşte Sürat kargo iletişim bilgilerine dair işinize yarayacak tüm bilgiler…

Sürat Kargo Müşteri Hizmetleri

İşlemlerinizi hızlandırmak ve işlemleriniz hakkında bilgi alabilmek için ilk yöntem müşteri hizmetlerini aramak ve bir müşteri temsilcisi ile görüşmektir. 0850 202 02 02 olan Sürat Kargo tel numarasını arayarak çağrı merkezi ile görüşebilirsiniz. Talimatlara göre gerekli tuşlamaları yaparak işleminizi halledebilir veya müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz. Bu numarayı aradığınızda;

  • Kargonuzu adresinizden aldırma

  • Kargonuz hakkında bilgi alma

  • Şubelerin adres ve telefon bilgilerini edinme

  • Ürün ve hizmetleri öğrenme

  • Müşteri temsilcisi ile görüşme

    gibi işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

    • Sürat Kargo Çağrı Merkezi Hangi Günlerde Hizmet Veriyor?

    Her türlü görüş, istek, öneri ve şikayetleriniz için 0850 202 0 202 numaralı Sürat Kargo çağrı merkezini arayabilirsiniz. Sürat Kargo çağrı merkezi hafta içi 09.00-18.30, Cumartesi günleri ise 09.00-14.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

    Sürat Kargo ile E-posta ve Dijital Kanallar Nasıl İletişim Kurulur?

    Ayrıca taleplerinizi cozummerkezi@suratkargo.com.tr adresine de iletebilirsiniz.

    Sürat Kargo'nun tüm iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

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    Sürat Kargo Genel Müdürlük

    İşlemlerinizi hızlandırmak ve daha kolay sonuçlandırmak için Sürat Kargo genel müdürlük iletişim bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Sürat Kargo genel merkez telefon ve adres bilgileri şu şekildedir:

    Adres: Mahmutbey Mahallesi, Soğuksu Caddesi, NO:31, Bağcılar/ İstanbul

    Telefon: 0212 410 30 30

    Faks: 0212 410 30 31

    E-posta adresi: info@suratkargo.com.tr

    Ayrıca şehrinizdeki Sürat Kargo iletişim numaralarına ulaşmak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sürat Kargo bölge müdürlükleri sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

    Sürat Kargo Web Sitesi İşlemleri

    Paylaştığımız Sürat Kargo resmi web sitesi linkine tıklayarak ihtiyacınız olan işlemi hızlıca yapabilirsiniz. Sürat Kargo web sitesi ana sayfasından kargonuzun nerede olduğu, size ulaşma tarihi, size en yakın Sürat Kargo şubesi gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca gönderimini yapacağınız kargo için gerekli bilgileri doldurarak kargonuzun size olan maliyetini de hesaplayabilirsiniz. Sürat Kargo'nun duyurduğu kampanyalardan internet sitesi aracılığıyla haberdar olabilirsiniz. Yani yapmak istediğiniz neredeyse bütün işlemlere web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

    Sürat Kargo resmi web sitesi üzerinden işlem yapmak için TIKLAYINIZ.

    Sürat Kargo E-Fatura Sorgulama

    Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Sürat Kargo e-fatura sorgulama işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede çağrı merkezinde müşteri temsilcisine bağlanmak için vakit kaybetmek zorunda kalmazsınız.

    Sürat Kargo e-fatura sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek için TIKLAYINIZ!

    Sürat Kargo Canlı Destek

    Sürat Kargo'nun resmi web sitesinde, sayfanın sağ alt köşesinde bulunan canlı destek butonuyla bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Canlı destek ekibi hafta içi 09.00-18.30 arası, Cumartesi günü ise 09.00-14.30 arası hizmet vermektedir. Buradan kargo takip kodunuzu ve sistem tarafından talep edilen bilgileri vererek işleme başlayabilirsiniz.

    Sürat Kargo Mobil Uygulaması

    İşlemlerinizi yaparken Sürat Kargo'nun mobil uygulamasını kullanarak kargo şirketine gitmeden kolay bir şekilde işlerinizi halledebilirsiniz. Google Play Store ve App Store aracılığıyla telefonunuza uygulamayı indirebilirsiniz.

    Sürat Kargo Şikayet Hattı için Form Doldurma

    Sürat Kargo için şikayet ve önerilerinizi yazımızda belirttiğimiz tüm kanallar aracılığıyla yapabilirsiniz. Web sitesi, canlı destek, müşteri temsilcisi veya çağrı merkezlerini arama yoluyla probleminizi ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. En kısa zamanda dönüş yapılıp probleminiz ve önerileriniz dikkate alınacaktır.

    Sürat Kargo geri bildirim ve öneri formu için TIKLAYINIZ.

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