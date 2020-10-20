Sürat Kargo müşteri hizmetleri, kargo takip hattı, şikayet numarası

Kargo şirketleri sayesinde günümüzde eşya ve evrak gönderimi oldukça kolay hale geldi. Haliyle birçok kişi artık kargo şirketlerini sıklıkla kullanıyor. Türkiye'de en çok tercih edilen kargo firmalarından biri de Sürat Kargo. Sürat Kargo müşteri hizmetlerine ulaşmak ise, hem gönderi durumunu öğrenmek için hem de dilek ve şikayetlerinizi aktarmak için gerekli olabilir. Tüm bu işlemleri kolay bir şekilde hangi yöntemlerle ve nasıl yapabileceğinizi sizler için yazdık. İşte Sürat Kargo iletişim yöntemleriyle ilgili tüm detaylar...

Sürat Kargo Müşteri Hizmetleri

Sürat Kargo müşteri hizmetlerine bağlanmak için aşağıdaki çağrı merkezini aramanız yeterlidir. Müşteri hizmetleri, Sürat Kargo numarası aracılığıyla hafta içi 09:00-18:30, cumartesi günleri ise 09:00-14:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler içerisinde arayarak Sürat Kargo müşteri temsilcisinden kargo işlemleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Bunun yanında firmaya aktarmak istediğiniz dilek, şikayet, öneri ve görüşlerinizi müşteri temsilcisi aracılığıyla kolayca iletebilirsiniz.