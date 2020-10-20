Sürat Kargo müşteri hizmetleri, kargo takip hattı, şikayet numarası

Kargo şirketleri sayesinde günümüzde eşya ve evrak gönderimi oldukça kolay hale geldi. Haliyle birçok kişi artık kargo şirketlerini sıklıkla kullanıyor. Türkiye'de en çok tercih edilen kargo firmalarından biri de Sürat Kargo. Sürat Kargo müşteri hizmetlerine ulaşmak ise, hem gönderi durumunu öğrenmek için hem de dilek ve şikayetlerinizi aktarmak için gerekli olabilir. Tüm bu işlemleri kolay bir şekilde hangi yöntemlerle ve nasıl yapabileceğinizi sizler için yazdık. İşte Sürat Kargo iletişim yöntemleriyle ilgili tüm detaylar...
Sürat Kargo müşteri hizmetlerine bağlanmak için aşağıdaki çağrı merkezini aramanız yeterlidir. Müşteri hizmetleri, Sürat Kargo numarası aracılığıyla hafta içi 09:00-18:30, cumartesi günleri ise 09:00-14:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler içerisinde arayarak Sürat Kargo müşteri temsilcisinden kargo işlemleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Bunun yanında firmaya aktarmak istediğiniz dilek, şikayet, öneri ve görüşlerinizi müşteri temsilcisi aracılığıyla kolayca iletebilirsiniz.
Sürat Kargo'ya ulaşmanın bir diğer kolay yolu ise web sitesini ziyaret etmektir. Site, müşterilere anlaşılabilir ve kolay hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Sürat Kargo resmi web sitesi üzerinden ürün ve hizmetler hakkında bilgi alabilir, güncel kampanyaları görebilirsiniz. Bunun yanında, kargo takibinizi yapabilir ve Sürat Kargo bölge müdürlükleri ile şubelerin adres ve telefon numaralarına da ulaşabilirsiniz.
Sürat Kargo resmi web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sürat Kargo resmi web sitesinde müşteriler için canlı destek hattı da mevcuttur. Sitenin sağ alt kısmında yer alan canlı destek hattına tıklayıp isim soyisim, e-mail adresi ve telefon numaranızı girerek canlı destek hattına bağlanabilir, ihtiyacınız olan konuyla ilgili kolayca yardım alabilirsiniz.
Sürat Kargo Genel Müdürlük binası İstanbul'un Bağcılar semtinde yer alır. Sürat Kargo Genel Merkez binasına mesai saatleri içerisinde ulaşarak hizmet alabilirsiniz. Detaylı adres ve telefon numarasını aşağıda bulabilirsiniz.
Sürat Kargo Genel Merkez:
Adres: Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No: 31 Bağcılar, İstanbul
Sürat Kargo Tel: 0212 410 30 30
Genel Müdürlük biriminin yanı sıra, Sürat Kargo'nun Türkiye'nin birçok ilinde bölge müdürlükleri mevcuttur. Bazı Sürat Kargo bölge müdürlüklerinin adres ve telefon numaralarını aşağıda bulabilirsiniz:
Adres: Batısitesi Mh. ankarabölgemüd. Sit. Batıkent Yenimahalle / ANKARA
Adres: Sinan-altınova Mh. Bilgin Sk. Antalyamarketnokta Kepez / ANTALYA
Adres: İstiklal Mh. Türkmen Sk. Serdivan / SAKARYA
Adres: Küçükbalıklı Mh. No: 9 Yeşilnokta Osmangazi / BURSA
Adres: Medya Mh. 629. Sk. No: 26 Kayapınar / DİYARBAKIR
Adres: İçerenköy Mh. Kartal Sk. No: 19 3.Kat Ataşehir / İSTANBUL
Adres: Fulya Mh. Akıncıbayırı Sk. No: 10 2.Kat Şişli / İSTANBUL
Adres: Gazi Mh. Mehm Etemin Gürkan Cd. Gaziemir / İZMİR
Adres: Saitbey Mh. 100.yıl Cd. No: 94 İlkadım / SAMSUN
Tüm Sürat Kargo bölge müdürlüklerinin adres ve telefon numaralarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sürat Kargo'nun yaşadığınız sorunları çözmek için kurulmuş bir çözüm merkezi mail adresi de mevcuttur. Sürat Kargo ile ilgili dilek, istek ve şikayetlerinizi aktarmak için resmi e-posta adresine mail atabilirsiniz. Mailde problemi ayrıntılı olarak belirtip iletişim numaralarınızı bırakmanız yeterlidir. Ardından Sürat Kargo çözüm merkezinden yetkili kişiler sizlerle iletişime geçecektir. Sürat Kargo resmi e-mail adresini aşağıda bulabilirsiniz:
Sürat Kargo e-Posta: cozummerkezi@suratkargo.com.tr
Sürat Kargo'ya ulaşmak için bir diğer yöntem de sosyal medya hesaplarını takip etmektir. Sürat Kargo resmi Instagram, Twitter, Facebook ve Linkedin sosyal medya hesaplarını takip ederek hem güncel kampanyaları takip edebilir hem de öneri, dilek ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Sürat Kargo sosyal medya hesapları aşağıdaki gibidir:
Facebook: Suratkargo
Twitter: SuratKargoTR
Instagram: Suratkargotr
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