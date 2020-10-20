HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sürat Kargo müşteri hizmetleri, kargo takip hattı, şikayet numarası

Sürat Kargo müşteri hizmetleri, kargo takip hattı, şikayet numarası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

Sürat Kargo ile alacağınız ya da ilettiğiniz bir gönderi hakkında bilgi almak istediğinizde Sürat Kargo müşteri hizmetlerine bağlanmanız gerekebilir. Peki ihtiyacınız olduğunda Sürat Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşırsınız? Sürat Kargo'ya ulaşmak için gerekli olabilecek tüm iletişim yöntemlerini sizler için derledik.

Kargo şirketleri sayesinde günümüzde eşya ve evrak gönderimi oldukça kolay hale geldi. Haliyle birçok kişi artık kargo şirketlerini sıklıkla kullanıyor. Türkiye'de en çok tercih edilen kargo firmalarından biri de Sürat Kargo. Sürat Kargo müşteri hizmetlerine ulaşmak ise, hem gönderi durumunu öğrenmek için hem de dilek ve şikayetlerinizi aktarmak için gerekli olabilir. Tüm bu işlemleri kolay bir şekilde hangi yöntemlerle ve nasıl yapabileceğinizi sizler için yazdık. İşte Sürat Kargo iletişim yöntemleriyle ilgili tüm detaylar...

Sürat Kargo Müşteri Hizmetleri

Sürat Kargo müşteri hizmetlerine bağlanmak için aşağıdaki çağrı merkezini aramanız yeterlidir. Müşteri hizmetleri, Sürat Kargo numarası aracılığıyla hafta içi 09:00-18:30, cumartesi günleri ise 09:00-14:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler içerisinde arayarak Sürat Kargo müşteri temsilcisinden kargo işlemleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Bunun yanında firmaya aktarmak istediğiniz dilek, şikayet, öneri ve görüşlerinizi müşteri temsilcisi aracılığıyla kolayca iletebilirsiniz.

  • Sürat Kargo müşteri hizmetleri telefon numarası: 0850 202 0 202

Sürat Kargo Web Sitesi İşlemleri

Sürat Kargo'ya ulaşmanın bir diğer kolay yolu ise web sitesini ziyaret etmektir. Site, müşterilere anlaşılabilir ve kolay hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Sürat Kargo resmi web sitesi üzerinden ürün ve hizmetler hakkında bilgi alabilir, güncel kampanyaları görebilirsiniz. Bunun yanında, kargo takibinizi yapabilir ve Sürat Kargo bölge müdürlükleri ile şubelerin adres ve telefon numaralarına da ulaşabilirsiniz.

Sürat Kargo resmi web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sürat Kargo Canlı Destek Hattı

Sürat Kargo resmi web sitesinde müşteriler için canlı destek hattı da mevcuttur. Sitenin sağ alt kısmında yer alan canlı destek hattına tıklayıp isim soyisim, e-mail adresi ve telefon numaranızı girerek canlı destek hattına bağlanabilir, ihtiyacınız olan konuyla ilgili kolayca yardım alabilirsiniz.

Sürat Kargo Genel Müdürlük Bilgileri

Sürat Kargo Genel Müdürlük binası İstanbul'un Bağcılar semtinde yer alır. Sürat Kargo Genel Merkez binasına mesai saatleri içerisinde ulaşarak hizmet alabilirsiniz. Detaylı adres ve telefon numarasını aşağıda bulabilirsiniz.

Sürat Kargo Genel Merkez:

Adres: Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No: 31 Bağcılar, İstanbul

Sürat Kargo Tel: 0212 410 30 30

Sürat Kargo Bölge Müdürlükleri

Genel Müdürlük biriminin yanı sıra, Sürat Kargo'nun Türkiye'nin birçok ilinde bölge müdürlükleri mevcuttur. Bazı Sürat Kargo bölge müdürlüklerinin adres ve telefon numaralarını aşağıda bulabilirsiniz:

Ankara Bölge Müdürlüğü

  • Adres: Batısitesi Mh. ankarabölgemüd. Sit. Batıkent Yenimahalle / ANKARA

  • Tel: 0312 256 2029

Antalya Bölge Müdürlüğü

  • Adres: Sinan-altınova Mh. Bilgin Sk. Antalyamarketnokta Kepez / ANTALYA

  • Tel: 0242 341 6480

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

  • Adres: İstiklal Mh. Türkmen Sk. Serdivan / SAKARYA

  • Tel: 0264 273 3697

Bursa Bölge Müdürlüğü

  • Adres: Küçükbalıklı Mh. No: 9 Yeşilnokta Osmangazi / BURSA

  • Tel: 0224 272 1085

Diyarbakır Bölge Müdürlüğü

  • Adres: Medya Mh. 629. Sk. No: 26 Kayapınar / DİYARBAKIR

  • Tel: 0412 238 0452

İstanbul Anadolu (1) Bölge Müdürlüğü

  • Adres: İçerenköy Mh. Kartal Sk. No: 19 3.Kat Ataşehir / İSTANBUL

  • Tel: 0216 576 5267

İstanbuk Boğaziçi Bölge Müdürlüğü

  • Adres: Fulya Mh. Akıncıbayırı Sk. No: 10 2.Kat Şişli / İSTANBUL

  • Tel: 0212 217 0065

İzmir Bölge Müdürlüğü

  • Adres: Gazi Mh. Mehm Etemin Gürkan Cd. Gaziemir / İZMİR

  • Tel: 0232 262 1588

Karadeniz Bölge Müdürlüğü

  • Adres: Saitbey Mh. 100.yıl Cd. No: 94 İlkadım / SAMSUN

  • Tel: 0362 233 7430

Tüm Sürat Kargo bölge müdürlüklerinin adres ve telefon numaralarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sürat Kargo Çözüm Merkezi Mail Adresi

Sürat Kargo'nun yaşadığınız sorunları çözmek için kurulmuş bir çözüm merkezi mail adresi de mevcuttur. Sürat Kargo ile ilgili dilek, istek ve şikayetlerinizi aktarmak için resmi e-posta adresine mail atabilirsiniz. Mailde problemi ayrıntılı olarak belirtip iletişim numaralarınızı bırakmanız yeterlidir. Ardından Sürat Kargo çözüm merkezinden yetkili kişiler sizlerle iletişime geçecektir. Sürat Kargo resmi e-mail adresini aşağıda bulabilirsiniz:

Sürat Kargo e-Posta: cozummerkezi@suratkargo.com.tr

Sürat Kargo Sosyal Medya Hesapları

Sürat Kargo'ya ulaşmak için bir diğer yöntem de sosyal medya hesaplarını takip etmektir. Sürat Kargo resmi Instagram, Twitter, Facebook ve Linkedin sosyal medya hesaplarını takip ederek hem güncel kampanyaları takip edebilir hem de öneri, dilek ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Sürat Kargo sosyal medya hesapları aşağıdaki gibidir:

PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
İş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaralarıİş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaraları
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Kan donduran olay! Cesedi su kuyusunda bulundu
Kan donduran olay! Cesedi su kuyusunda bulundu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saniyeler içinde çalıp kaçtı!
Saniyeler içinde çalıp kaçtı!
QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası, adres ve iletişim bilgileri
QNB Finansbank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
Çöl ve deniz bir arada... Patara nerede, nasıl gidilir? Patara hangi şehirde?
Patara nerede, nasıl gidilir?
İş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaraları
İş Bankası müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel merkez numaraları
Numara komşusu nedir? Numara komşusu nasıl bulunur? Uzmanlar uyardı!
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
Düğün yalnızca 1 saat sürdü ama... Gelin ve damada 1 milyon liralık takı takıldı
1 saat sürdü ama... Düğünde takılanların fiyatı dudak uçuklattı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.